Überraschendes Transfer-Gerücht rund um den FC Bayern

IMAGO/Jose Luis Melgarejo

Torhüter Kevin Mier wird neuerdings beim FC Bayern gehandelt

Wer beim FC Bayern kurz- und mittelfristig das Tor hütet, steht und fällt mit Manuel Neuer. Mit Blick auf eine Ablösung zwischen den Pfosten werden immer wieder potenzielle Neuzugänge ins Spiel gebracht. Angeblich haben die Münchner nun auch einen Kolumbianer ins Visier genommen.

Der FC Bayern zeigt Interesse an kolumbianischen Schlussmann Kevin Mier, das berichtet "AS Colombia" mit Verweis auf Berichte aus Mexiko. Dort steht der 24-Jährige bei Cruz Azul unter Vertrag.

Demnach verfolgt man an der Säbener Straße die Entwicklung des Torhüters ganz genau. Kevin Mier zähle sogar zu den Kandidaten, um Manuel Neuer nach der laufenden Saison als Stammkraft abzulösen, heißt es. Option zwei sei, dass er zunächst als Nummer zwei verpflichtet wird.

Neuers Vertrag läuft im Sommer aus. Zu einer Wachablösung wird es aber wohl vorerst nicht kommen: Gespräche über eine weitere Vertragsverlängerung laufen, Medienberichten zufolge könnte der 38-Jährige sogar bis 2026 unterschreiben. Damit würde der Umbruch zwischen den Pfosten vorerst nach hinten verschoben.

FC Bayern: Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Mio. Euro

Sollte sich der FC Bayern in diesem Winter dennoch um die Dienste von Mier bemühen, wäre eine durchaus hohe Ablösesumme fällig. "AS Colombia" meldet, dass die in seinem Vertrag festgelegte Ausstiegsklausel bei 20 Millionen Euro liegt.

Kevin Mier zählt zu den besten Torhütern der mexikanischen Liga MX. Die Münchner soll der 1,90 Meter große Keeper unter anderem mit seinen guten fußballerischen Qualitäten überzeugt haben, heißt es.

Erst im vergangenen Mai war sein Kontrakt bei Cruz Azul verlängert worden. Seither ist der Schlussmann sogar bis 2029 bei den Mexikanern angestellt. Der Klub hat dadurch verhindern können, dass europäische Klubs im vergangenen Sommer Jagd auf Mier gemacht haben. Dem Bericht zufolge zeigten zuletzt nämlich auch einige Vereine aus der englischen Premier League Interesse am Kolumbianer.

Erster Stellvertreter des zuletzt wegen einer Rippenprellung ausgefallenen Manuel Neuer ist beim FC Bayern der Israeli Daniel Peretz. 2026 kehrt zudem Alexander Nübel von seiner Leihe beim VfB Stuttgart zurück. Bis zum Saisonende steht Routinier Sven Ulreich in München unter Vertrag.