Bericht: St. Pauli mit Sturmhoffnung einig

IMAGO/MICHAEL ERICHSEN

Abdoulie Ceesay könnte bald in der Bundesliga auflaufen

Der FC St. Pauli ist nach der Bundesliga-Rückkehr bislang durchaus im Soll. Um auch am Ende der Saison über dem Strich zu stehen, will man in Hamburg offenbar eine neue Sturmhoffnung verpflichten.

Wie das Portal "africafoot" unter Berufung auf das Umfeld des Spielers schreibt, soll sich der Kiezklub mit Abdoulie Ceesay aus Gambia einig sein. Der 20-jährige Mittelstürmer läuft aktuell noch in der ersten estnischen Liga für Paide Linnameeskond auf. Dort gelangen ihm in der laufenden Spielzeit 13 Treffer in 15 Einsätzen.

Nun soll der Youngster offenbar den FC St. Pauli zum Klassenerhalt schießen. Dem Bericht zufolge hat der Bundesligist im Kampf um den Angreifer etliche Mitbewerber ausgestochen, denn auch in Frankreich und England habe es Interessenten für Abdoulie Ceesay gegeben.

Laut Bericht sei es mit St. Pauli ohne große Widerstände zu einer vollständigen Einigung gekommen. Wie der dreifache Nationalspieler an der Elbe ins System passen würde, ist derzeit noch unklar.

FC St. Pauli braucht mehr Offensivpower

Am wahrscheinlichsten scheint, dass Ceelay zunächst als Backup für Johannes Eggestein dienen würde. Denn Eggestein hatte sich in den letzten Wochen immer besser in der Bundesliga zurechtgefunden. Vier Torbeteiligungen gelangen dem Ex-Bremer in den letzten vier Partien vor Weihnachten.

Hinter dem Top-Torjäger wird es im Kader aber schnell dünn. Routinier Andres Albers wurde bislang meist als Ersatz für Eggestein eingewechselt, bringt es in Summer aber nur auf 48 Einsatzminuten in der Bundesliga. Dagegen spielen Maurides und der Langzeitverletzte Simon Zoller bislang praktisch überhaupt keine Rolle.

Ceesay wäre nicht der erste unbekannte Spieler, der bei St. Pauli den Schritt auf die große Bühne wagt. Besonders mit der Verpflichtung von Elias Saad war Sportchef Andreas Bornemann einst ein großer Coup gelungen. Der Offensivspieler kam für kleines Geld aus der vierten Liga und mischte bis zu seiner Verletzung zuletzt sogar die Bundesliga auf.