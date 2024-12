England-Keeper als Neuer-Nachfolger zum FC Bayern?

IMAGO

Jordan Pickford (m.) ist angeblich ein Thema beim FC Bayern

Seit geraumer Zeit deutet sich an, dass der FC Bayern auch in der Saison 2025/26 auf die Dienste von Manuel Neuer zurückgreifen kann. Wie es über die kommende Spielzeit hinaus zwischen den Pfosten weitergeht, ist noch offen. Mit Alexander Nübel stände ein geeigneter Kandidat parat. Nun machen wilde Gerüchte um einen englischen Nationalkeeper die Runde.

Auf der Torhüterposition ist der FC Bayern durch die bevorstehende Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer zunächst einmal gut aufgestellt. Unklar ist allerdings, wie man an der Säbener Straße über den Sommer 2026 hinaus auf der Torhüterposition plant. Mit Alexander Nübel und Daniel Peretz ständen zwei Schlussmänner in München parat.

Dennoch ist es wohl nicht ausgeschlossen, dass der deutsche Rekordmeister einen externen Keeper an die Isar holt. Der Transferjournalist Ekrem Konur zählt den Bundesliga-Tabellenführer zu den Interessenten an einer Verpflichtung des englischen Nationalkeepers Jordan Pickford, der aktuell noch beim FC Everton unter Vertrag steht.

FC Bayern: Will Jordan Pickford überhaupt weg aus Liverpool?

Neben dem FC Bayern soll auch der FC Barcelona um Hansi Flick sowie der FC Chelsea am 30-Jährigen interessiert sein, der in Liverpool noch bis 2027 unter Vertrag steht. Dem Bericht zufolge ist allerdings unklar, ob der Premier-League-Klub den Nationalkeeper der Three Lions überhaupt ziehen lassen würde.

Stattdessen plane man langfristig mit Pickford und wolle diesen von einer Vertragsverlängerung bis 2030 überzeugen. Auch der routinierte Schlussmann soll sich einen Verbleib im Norden Englands wohl durchaus vorstellen können. Pickford trägt seit 2017 das Trikot des FC Everton.

Umgerechnet knapp 30 Millionen legte der Traditionsklub für den inzwischen 73-fachen Nationalspieler damals auf den Tisch, um den Torhüter vom AFC Sunderland loseisen.