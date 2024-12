Bayern-Neuzugang Olise bricht sein Schweigen

IMAGO/Ulrich Wagner

Michael Olise will beim FC Bayern große Erfolge feiern

Trotz seiner beeindruckenden Leistungen auf dem Platz gab sich Sommer-Neuzugang Michael Olise beim FC Bayern bislang abseits des Platzes zugeknöpft. Kurz vor dem Jahreswechsel meldet sich der Flügelstürmer erstmals ausführlich in einem Interview zu Wort und spricht über seine großen Ziele in München.

"Ich will mich noch weiter verbessern, noch konstanter Leistungen auf höchstem Level bringen. Ich habe das Gefühl: Da geht noch viel mehr", sagte der 23-Jährige im Mitgliedermagazin "51" über seine ersten Monaten beim FC Bayern.

In den kommenden Jahren will Michael Olise vor allem Titel gewinnen. Doch mit Pokalen allein wäre er nicht glücklich, verriet der Offensivspieler. "Ich will in den großen Momenten Leistung zeigen, mit dieser Mannschaft Geschichte schreiben, etwas hinterlassen. Wenn das nicht meine Ambition wäre, wäre ich am falschen Ort."

Der Schritt von Crystal Palace zum FC Bayern sei allerdings gewaltig gewesen - besonders mit Blick auf die mentale Komponente. Den großen Druck beim Rekordmeister versucht Olise aber als positiven Impuls zu nutzen.

"Jedes Mal, wenn ich das Bayern-Logo auf dem Trikot sehe, fühle ich mich als Teil von etwas Großem", schilderte der Franzose. "Ich habe den Eindruck: Der Druck macht mich als Spieler noch besser."

Beim FC Bayern auf den Spuren von Arjen Robben

Und auch auf taktischer Ebene habe er in den letzten Monaten unter Vincent Kompany viel lernen müssen. "Hohe Intensität bin ich aus der Premier League gewohnt. Der spezielle Stil von Vincent Kompany war dennoch noch einmal eine Umstellung zu Beginn, vor allem für den Kopf", erklärte der Tempodribbler.

Olise glaubt fest daran, dass er unter Kompany den nächsten Schritt beim FC Bayern machen kann: " Es ist sehr anspruchsvoll, ich mag das. Man muss immer auf Angriff bleiben, darf sich nicht mal für einen kurzen Moment zurücklehnen. Diese Art, den Gegner unter Druck zu setzen, liegt mir sehr."

Sollte er beim FC Bayern tatsächlich weiter durchstarten, scheint Olise selbst der Weg zur Vereinsikone offen. Den Vergleich mit Arjen Robben und Franck Ribéry scheut er nicht, auch wenn er seine eigene Geschichte schreiben will. "Ich bin nicht Arjen oder Franck, sondern Michael", so seine klaren Worte.