Bewundert der FC Bayern einen 95-Millionen-Mann?

IMAGO/FEP

Könnte Randal Kolo Muani beim FC Bayern zum Transfer-Thema werden?

Trennen sich die Wege zwischen Paris Saint-Germain und Randal Kolo Muani nach eineinhalb Jahren bereits wieder? Entsprechende Gerüchte kursieren seit mehreren Wochen. In einem neuen Medienbericht wird nun auch der FC Bayern als möglicher Abnehmer für den französischen Nationalspieler gehandelt.

Laut dem italienischen Journalist Gianluca Di Marzio zählt der FC Bayern zu den "Bewunderern" von Kolo Muani. Nähere Details nennt der Sportreporter in diesem Zusammenhang nicht.

Die Münchner haben im Sturmzentrum in Person von Harry Kane einen ganz klaren Platzhirsch. Einen klassischen Neuner als Backup gibt es seit dem Abschied von Eric Maxim Choupo-Moting im Sommer nicht mehr. Youngster Mathys Tel agierte unter Cheftrainer Vincent Kompany bis dato eher über die Flügel. Routinier Thomas Müller ist bekanntermaßen im offensiven Mittelfeld beheimatet.

Als möglicher Kane-Ersatz wurde zuletzt ebenfalls Marcus Rashford von Manchester United gehandelt. "Bild"-Fußballchef Christian Falk schrieb diesbezüglich zuletzt in einem Beitrag für das Portal "Caught Offside", dass der 27-Jährige für den FC Bayern aktuell aber schlicht zu teuer sei. Rashfords Arbeitspapier bei Manchester United läuft noch bis 2028, im Juli 2023 hatte er einen neuen, hochdotierten Fünfjahresvertrag unterzeichnet.

Kolo Muani bei PSG ohne Stammplatz

Und Kolo Muani? Der Rechtsfuß war im Sommer 2023 für die kolportierte Ablösesumme von rund 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain gewechselt. Der Angreifer ist beim französischen Meister nicht gesetzt. Die Spekulationen über eine mögliche Trennung im Winter nahmen deshalb in den letzten Wochen an Fahrt auf.

Laut Di Marzio zeigt die AC Mailand Interesse an einer Leihe von Kolo Muani. Der italienische Traditionsklub will sich demnach im Januar durch die Verpflichtung eines Torjägers verstärken. Die Rossoneri sollen bereits bezüglich einer möglichen Leihe vorgefühlt haben. Juventus und namentlich nicht genannte Klubs aus der Premier League bemühen sich wohl ebenfalls um den 27-fachen Nationalspieler Frankreichs.

Di Marzio zufolge würde Kolo Muani bei PSG in den kommenden sechs Monaten rund vier Millionen Euro kassieren. Die Pariser sollen nicht bereit sein, bei einer möglichen Leihe einen Teil des Salärs zu übernehmen. Eine Entscheidung in der Personalie deutet sich derzeit noch nicht an.