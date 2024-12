Terzic-Berater reagiert auf spektakuläre Gerüchte

IMAGO/Bahho Kara

Verließ im Sommer den BVB auf eigenem Wunsch: Edin Terzic

Der ehemalige BVB-Cheftrainer Edin Terzic soll Medienberichten zufolge über ein Engagement beim iranischen Klub Persepolis nachdenken. Wenig später äußert sich der Berater des 42-Jährigen. Zu einer spektakulären Verpflichtung wird es nicht kommen.

Edin Terzic wird rund sechs Monate nach seinem Abschied von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund nicht in den Iran ziehen, um beim Klub Persepolis aus Teheran anzuheuern. Das stellte dessen Berater Dirk Hebel unmissverständlich klar.

"Da ist nullkommanull dran", zitiert "Bild" den Vermittler. Hebel zudem: "Es gibt keine Gespräche mit einem iranischen Verein."

Zuvor hatten iranische Sportmedien berichtet, dass der Ex-BVB-Coach derzeit ganz oben auf der Liste von Persepolis-Präsident Resa Derwisch steht. In der vergangenen Woche hatte sich der kriselnde Spitzenklub von seinem spanischen Trainer Juan Carlos Garrido getrennt, seither ist man auf der Suche nach einem Nachfolger.

Nach BVB-Abschied: Immer wieder Gerüchte um Edin Terzic

Bis dahin arbeitet der Iraner Karim Bagheri interimistisch mit dem Team, der 50-Jährige hatte einst als Spieler zwischen 1997 und 2000 für Arminia Bielefeld 29 Bundesliga- und 22 Zweitliga-Spiele bestritten und arbeitet bei Persepolis ansonsten als Co-Trainer.

Den Berichten aus dem Iran zufolge sollen zwischen der Terzic-Seite und dem aktuellen Tabellendritten der Persian Gulf League bereits Verhandlungen geführt worden sein. Der Ex-Borusse wäre derweil nicht der erste deutsche Trainer im Iran gewesen, vor ihm versuchten sich dort etwa Pierre Littbarski, Hans-Jürgen Gede, Rainer Zobel oder auch Winfried Schäfer.

Persepolis ist Rekordmeister und der populärste Klub im Iran, der Klub ist zudem Dauergast in der asiatischen Champions League.

Edin Terzic war unterdessen in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem neuen Engagement als Trainer in Verbindung gebracht worden. So zählte er beim italienischen Traditionsklub AS Rom gleich zweimal zu den möglichen Kandidaten. Auch in der englischen Premier League wurde der Ex-BVB-Coach gehandelt, konkret wurde es jedoch nicht.