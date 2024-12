Spektakuläre Kehl-Kehrtwende beim BVB?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Sebastian Kehls BVB-Vertrag läuft aus

Zuletzt hieß es, der auslaufende Vertrag von Sportdirektor Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund soll vor Weihnachten verlängert werden. Passiert ist: nichts. Jetzt heißt es in einem Medienbericht, dass es sogar zur Zukunfts-Kehrtwende beim langjährigen BVB-Kapitän kommen könnte.

Wie "Bild" berichtet, sei intern zu hören, die Entscheider um Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Klub-Boss Hans-Joachim Watzke wollten zunächst das stramme Programm zu Jahresbeginn abwarten und erst danach endgültig über die weitere Zusammenarbeit mit Sebastian Kehl befinden.

Demnach liegt dem 44-Jährigen zwar ein unterschriftsreifer Vertrag vor, letzte kleiner Details seien aber noch zu klären.

Nach einem äußerst durchwachsenen Halbjahr hat der BVB in der Bundesliga die Duelle gegen Bayer Leverkusen (10. Januar), Eintracht Frankfurt (17. Januar) sowie Werder Bremen (25. Januar) vor der Brust. Außerdem steht das Champions-League-Spiel gegen den FC Bologna (21. Januar) auf dem Programm.

Danach, so das angebliche Kalkül von Ricken, Watzke und Co., sei abzusehen, wohin die Reise für den BVB in dieser Saison noch geht - und ob Kehl weiter am Steuer stehen soll.

BVB: Hängepartie um Sebastian Kehls Zukunft

Dem Bericht zufolge gebe es zumindest noch "leise Zweifel" in der Chefetage an Kehl. Als Indiz dafür wird die anhaltende Hängepartie um den früheren Nationalspieler gewertet.

Denn: Zunächst sollte die Entscheidung in der Causa Kehl nach der Sommer-Transferperiode fallen, wurde dann in den Herbst verschoben. Zuletzt berichtete "Sport Bild", vor den Weihnachtsfeiertagen sei die Einigung angestrebt. Auch dieses Ziel wurde aber anscheinend nicht erfüllt.

Kehl ist wegen seiner nicht immer gelungen Transfer-Politik zwar nicht unumstritten rund um den BVB. Ricken bekannte sich aber bei der Mitgliederversammlung im November noch klar zu seinem langjährigen Mitstreiter.

"Ich will natürlich auch hier sagen: Sebastian Kehl, es ist mein Wunsch, auch mit dir den Weg weiterzugehen", so der Champions-League-Held von 1997.