Ex-Schalker holt sich Tipps von früherem BVB-Star

IMAGO/R4924_italyphotopress

Malick Thiaw steht bei AC Mailand unter Vertrag

Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft standen sie Ende letzten Jahres noch gemeinsam auf dem Trainingsplatz, nun sahen sich der frühere Schalke-Verteidiger Malick Thiaw und der ehemalige BVB-Abwehrmann Mats Hummels in der Serie A im Duell ihrer aktuellen Klubs wieder.

Einen Sieger gab es am Sonntagabend nicht, als sich Malick Thiaw mit der AC Mailand und Mats Hummels mit der AS Rom in der Serie A begegneten. 1:1 (1:1) endete die Partie, beide Treffer fielen in Durchgang eins. Gastgeber Milan jubelte nach einem Konter, den der Niederländer Tijani Reijnders erfolgreich abschloss (16.). Die Führung hielt nicht lange. Paulo Dybala antwortete per sehenswertem Volley nach Hackenvorlage von Artem Dovbyk (23.).

Für Hummels war die Partie dann auch schon nach 45 Minuten beendet. Der frühere BVB-Star wurde ausgewechselt. Er hatte bereits früh im Spiel eine Gelbe Karte gesehen. Nach dem Spiel aber unterhielt sich Hummels noch mit Thiaw, der später bei "Sky" vom Innenverteidiger schwärmte.

"Mats' Leistungen sind eine Messlatte. Wenn ich an sein Niveau herankomme, wäre das natürlich ein Traum, so eine Karriere zu haben", sagte der ehemalige Schalker dem Pay-TV-Sender und fügte an: "Das wäre schon sehr, sehr gut."

Thiaw: "Klar verfolge ich Schalke"

Er habe "noch viel mit Hummels gesprochen", verriet Thiaw. "Ich habe ihn nach Tipps gefragt und auch, wie er es hier in Italien findet", sagte der Abwehrmann. "Mats ist ein super Typ. Über seine fußballerische Fähigkeiten brauchen wir erst gar nicht sprechen", schloss der 23-Jährige, der seit Sommer 2022 für AC Mailand spielt.

Zuvor war Thiaw für Schalke 04 aktiv, durchlief dort seit 2017 alle Nachwuchsabteilungen und wurde Profi. Kein Wunder, dass er die Königsblauen weiter im Blick hat, wie er auf Nachfrage von "Sky" zugab.

"Klar verfolge ich Schalke. Wenn es passt, schaue ich mir die Spiele an. Als wir gegen Atalanta Bergamo gespielt haben, habe ich mich mit Sead Kolasinac unterhalten. Da haben wir uns gefreut, weil Schalke da gerade in Paderborn geführt hat", verriet er und setzte hinzu: "Ich freue mich sehr über die positive Entwicklung in den letzten Wochen."

Bei Milan hingegen muss sich Thiaw fortan umstellen. Denn Trainer Paulo Fonseca wurde nach dem Remis gegen Hummels' Roma entlassen.