Lahm spricht Klartext: Das ist Neuers "Problem"

Philipp Lahm (l.) und Manuel Neuer kickten gemeinsam beim FC Bayern und im DFB-Team

Seit Wochen ist die Zukunft von Manuel Neuer rund um den FC Bayern ein heißes Thema. Sein langjähriger Teamkollege Philipp Lahm hat eine klare Meinung zum 38 Jahre alten Keeper, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft.

"Er ist immer noch auf einem super Niveau. Vielleicht hat er ein bisschen das Problem, dass man ihn immer mit seiner Glanzzeit vergleicht, zu der er allen anderen einfach zehn Schritte voraus war. Er hat das Torwartspiel auf ein neues Niveau gehoben. Damals in seiner Prime war er mit weitem Abstand der weltbeste Torwart", sagte der Ex-Münchner in einem "kicker"-Interview.

Lahm ergänzte: "Er ist älter geworden und war ein Jahr verletzt, das darf man nicht vergessen. Und deswegen darf man ihn nicht immer mit seiner Prime vergleichen, sondern die Frage stellen: Bringt er seine Leistung? Und ja, das tut er beim FC Bayern. Deswegen steht er auch im Tor."

Manuel Neuer hatte sich bei einer privaten Ski-Tour im Anschluss an die verkorkste WM in Katar 2022 einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen und hatte monatelang gefehlt. Danach fand er zwar zunächst schnell wieder zu seiner Form, musste für seine Leistungen im zurückliegenden Halbjahr aber auch einiges an Kritik einstecken.

FC Bayern vor Verlängerung mit Manuel Neuer

Den FC Bayern stört das allem Anschein nach nicht. Kurz vor Weihnachten kündigte Sportvorstand Max Eberl die nahende Vertragsverlängerung mit Neuer über 2025 hinaus an.

"Beide sind froh und glücklich, wenn es über die Bühne geht. Die Gespräche sind da auf jeden Fall in diese Richtung, dass wir uns das vorstellen können, dass Manu es sich vorstellen kann. Jetzt gilt es, die letzten Details zu klären und zu besprechen", sagte er.

Auch Neuer erklärte im Rahmen eines Fanclub-Besuchs: "Ich glaube, dass beide Seiten sich freuen würden, wenn es weitergeht."

Neuer war 2011 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt. Inzwischen steht er bei 540 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister.