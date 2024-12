Wechsel-Indiz? Brisante Davies-Videos aufgetaucht

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Verlässt Alphonso Davies den FC Bayern im Sommer?

Seit Monaten wird rund um den FC Bayern über die Zukunft von Alphonso Davies gerätselt. Nun aufgetauchte Videos vom 24-jährigen Kanadier bergen in diesem Zusammenhang durchaus Brisanz - und könnten auf einen Wechsel hindeuten.

Die nur wenige Sekunden langen Clips, die derzeit in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen Alphonso Davies bei einer Party-Nacht im Urlaub in Dubai - so weit, so unspektakulär. Spannend ist seine Begleitung bei dem Konzert von US-Rapper Lil Baby. Dabei handelt es sich nämlich um keinen Geringeren als Real Madrids Superstar Jude Bellingham.

Da Davies in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel zu den Königlichen in Verbindung gebracht wurde, liegt der Verdacht nahe, dass der frühere BVB-Profi als "Spielervermittler" fungiert haben könnte, um den Außenverteidiger von einem Wechsel nach Madrid zu überzeugen.

Denn: Medienberichten zufolge soll Bellingham zuletzt auch seinem englischen Nationalmannschaftskollegen Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool den Schritt zu Real nahe gelegt haben - mit Erfolg.

Laut "Marca" hat der 26-Jährige sich inzwischen dazu entschlossen, seinen auslaufenden Vertrag bei den Reds nicht zu verlängern und ab der kommenden Saison das legendäre weiße Trikot zu tragen. Liverpools Vereinsführung soll über Alexander-Arnolds Entscheidung bereits informiert sein.

FC Bayern: Zukunft von Alphonso Davies weiter offen

So weit dürfte es bei Davies und dem FC Bayern (noch) nicht sein. Zuletzt mehrten sich sogar die Anzeichen dafür, dass der Profi seinen ebenfalls auslaufenden Kontrakt in München doch noch verlängern könnte. Von einer Annäherung der Parteien war die Rede, während es zuvor große Differenzen vor allem in finanziellen Fragen gegeben haben soll.

Allerdings habe Davies' umtriebiger Berater Nedal Huoseh laut "TBR Football" seinen Klienten parallel auch in der englischen Premier League bei mehreren Vereinen angeboten.

Wie "Teamtalk" berichtet, wolle sich der FC Liverpool konkret um den Außenverteidiger bemühen - oder hat Real Madrid dank der Party-Nacht mit Bellingham jetzt die besten Karten bei Davies?