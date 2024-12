Enthüllt: Sané beim FC Bayern vor dem Aus!

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Beim FC Bayern nicht unumstritten: Leroy Sané

Das ist ein Hammer: In der seit Monaten andauernden Hängepartie um eine mögliche Verlängerung von Leroy Sané beim FC Bayern sollen die Bosse des deutschen Rekordmeisters vor Weihnachten interne Gespräche geführt haben, die einen Verbleib des Nationalspielers in München zunehmend unwahrscheinlicher machen.

Kaum Profi des FC Bayern polarisiert so sehr wie Leroy Sané. An guten Tagen kann der 28-Jährige im Alleingang Spiele entscheiden, an schlechten hingegen zur Belastung für seine Teamkollegen werden. Hinzu kommt seine extreme Verletzungsanfälligkeit.

Umso heißer wurde in den vergangenen Wochen über das Für und Wider einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags diskutiert. Dabei soll Sané, der sich öffentlich zum Verein bekannt hat, sogar zum Verzicht auf Millionen bereit gewesen sein.

Dennoch scheint die Tendenz derzeit nicht für eine Zukunft des Rechtsaußen an der Säbener Straße zu sprechen. Laut "Sport Bild" gab es vor Weihnachten "interne Gespräche" beim FC Bayern, die Sané eher wenig Hoffnung machen dürften.

Mittlerweile werde bei den Verantwortlichen des Bundesliga-Tabellenführers "eine weitere Zusammenarbeit kritisch beurteilt", heißt es. Anders gesagt: "Im Moment geht der Daumen nach unten."

FC Bayern hat Sané noch nicht informiert

Sané selbst soll bislang nicht in Kenntnis gesetzt worden sein, dass seine Zeit beim FC Bayern Ende Juni voraussichtlich enden wird. Zwar würden "Gespräche mit ihm und seinem Management" geführt, allerdings keine konkreten.

Auch wenn die "Sport Bild" explizit darauf verweist, dass ein Umdenken der Chefetage nicht unmöglich ist, sollte es nach dem Jahreswechsel zu einer Leistungsexplosion kommen, so spricht doch vieles für eine Trennung.

Immerhin mangelt es nicht an potenziellen Abnehmern für Sané, der speziell in der Premier League einen guten Ruf genießt. Das englische Portal "CaughtOffside" berichtete erst kürzlich, dass der gebürtige Gelsenkirchener beim FC Liverpool hoch im Kurs stehen soll.

Darüber hinaus wird dem FC Barcelona Interesse nachgesagt.