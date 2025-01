Hoffenheim greift für Stürmer tief in die Tasche

IMAGO/RC Lens v Olympique Lyon

Gift Orban heuert wohl bei der TSG 1899 Hoffenheim an

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim steht offenbar dicht vor der Verpflichtung des nigerianischen Angreifers Gift Orban von Olympique Lyon.

Wie der "kicker" und "Sky" übereinstimmend berichten, steht eine Ablösesumme von mindestens neun Millionen Euro für den 22-Jährigen im Raum.

Der antrittstarke Orban besitzt beim französischen Ex-Meister noch einen Vertrag bis 2028. In der laufenden Saison kam er in Lyon nur auf fünf Einsätze (zwei Tore), einer davon beim 2:2 in der Europa League bei der TSG im November.

Orban hatte vor seiner Zeit bei Lyon im Trikot des belgischen Erstligisten KAA Gent mit 32 Toren in 52 Einsätzen auf sich aufmerksam gemacht, Olympique überwies für ihn vor einem knappen Jahr 14 Millionen Euro Ablöse nach Gent.

Die TSG Hoffenheim startet am Donnerstag in die Rückrundenvorbereitung, mit 14 Punkten belegen die Kraichgauer in der Bundesliga nur den 15. Tabellenplatz.