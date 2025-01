Marmoush verrät sein Erfolgsgeheimnis

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Omar Marmoush überzeugt in Diensten von Eintracht Frankfurt

Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt ist mit 13 Treffern der zweitbeste Torjäger der Fußball-Bundesliga. Mit seinen Leistungen trug er dazu bei, dass "seine" SGE Platz drei der Tabelle belegt. Nun hat Marmoush verraten, was ihn so stark macht.

Schon in der Vorsaison las sich die Statistik von Omar Marmoush bei Eintracht Frankfurt nicht schlecht: Zwölf Tore und sechs Vorlagen in 29 Bundesliga-Spielen. Diese Werte hat Marmoush allerdings in 2024/25 bereits nach der Hälfte der Spiele eingestellt und sogar verbessert. Aktuell steht der Stürmer bei 13 Treffern und acht Assists.

Diese Ausbeute ist mitverantwortlich dafür, dass die Adlerträger derzeit mit 27 Punkten den dritten Platz in der Bundesliga-Tabelle belegen. Nur Meister Bayer Leverkusen (32 Punkte) und Spitzenreiter FC Bayern (36 Punkte) sind besser.

Doch was macht Marmoush in dieser Spielzeit so stark, wie hat er sich weiterentwickelt? Die Antwort auf diese Frage(n) hat der Ägypter in der "Sport Bild" gegeben.

"Ich habe auf und neben dem Platz viel an mir gearbeitet", enthüllte Marmoush gegenüber dem Magazin und fügte an: "Es gibt ja nicht nur Trainingsarbeit, sondern auch Vor- und Nachbereitung, das Thema Ernährung und vieles weitere."

Eintracht Frankfurt: Marmoush betont Wichtigkeit von Ekitike

Ein "wichtiger Erfolgsfaktor" sei zudem, "dass die Mannschaft stärker als im vergangenen Jahr ist. Ich spiele ja nicht alleine, es geht nur als Mannschaft. Und da haben wir gemeinsam einen großen Schritt nach vorne gemacht", freute sich der Offensivmann, der betonte, dass es durchaus sein Ziel ist, die Torjägerkanone zu holen.

Dafür muss Marmoush allerdings keinen Geringeren als Harry Kane vom Thron stoßen. Der Stürmer des FC Bayern führt das Ranking derzeit mit einem Tor Vorsprung vor Marmoush an.

Helfen könnte ihm bei der Mission sein kongenialer Sturmpartner Huko Ekitike. Auf ein mögliches "Geheimrezept" der beiden angesprochen, sagte Marmoush: "Wenn es ein Geheimrezept gibt, dann ist es, dass wir gemeinsam Spaß haben. Wir kreieren Räume füreinander, und wir verstehen uns richtig gut. Hugo ist ein Spieler, der außergewöhnliche Dinge machen kann."