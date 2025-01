FC Bayern droht Hängepartie mit Zaragoza

IMAGO/Antonio Pozo / PRESSINPHOTO

Bryan Zaragoza wird im Sommer wohl zunächst zum FC Bayern zurückkehren

Der FC Bayern ist wohl dazu bereit, das Missverständnis mit Bryan Zaragoza im kommenden Sommer endgültig zu beenden. Dessen aktueller Leihklub CA Osasuna macht sich allerdings wenig Hoffnung auf einen Verbleib des Spaniers.

Wie die "AS" unter Berufung auf interne Quellen schreibt, sehe man in Pamplona aktuell keinerlei Chance, den Flügelstürmer über die laufende Leihvereinbarung hinweg zu halten.

Die Postion des CA Osasuna sei deshalb klar: Bryan Zaragoza werde im Sommer nach München zurückkehren. Der FC Bayern müsse dann über seine Zukunft entscheiden.

Die "Sport Bild" hatte kurz vor dem Jahreswechsel enthüllt, dass die Führungsetage an der Säbener Straße durchaus offen für einen Verkauf des 23-Jährigen ist.

Ziel der Münchner sei es demnach, die getätigten Transferausgaben von 18 Millionen Euro wieder einzunehmen. So viel hat der FC Bayern seit Januar 2024 für den Offensivspieler bezahlt.

FC Bayern hofft auf üppige Ablöse

Zusätzlich zur Ablöse von rund 14 Millionen Euro zahlte der Rekordmeister im letzten Winter vier Millionen Euro Leihgebühr, weil man Zaragoza aufgrund von etlichen Verletzungen plötzlich ein halbes Jahres früher brauchte, als ursprünglich vereinbart worden war.

Doch unter Thomas Tuchel fasste der Spanier nie Fuß in München. Im Sommer zog es ihn daher auf Leihbasis zurück in die Heimat. Dort schaffte es Zaragoza mit guten Leistungen wieder in die Nationalmannschaft, bevor ihn ein Mittelfußbruch ausbremste.

Auch der Spieler zeigte sich zuletzt offen dafür, dem FC Bayern dauerhaft den Rücken zu kehren.

"Es ist nicht so, dass ich eine so schlechte Zeit hatte, sondern dass sie mir viele Dinge versprochen haben, die nicht eingehalten wurden", blickte der Offensivmann im Interview mit "Diario de Navarra" auf sein halbes Jahr in München zurück. "Wenn es eine Möglichkeit gibt, wieder für Osasuna zu spielen, werde ich mir das genau ansehen."