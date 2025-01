Fans rennen dem FC Bayern die Bude ein

IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern trainiert wieder

Es geht wieder los: Der FC Bayern bereitet sich auf das zweite Saison-Halbjahr vor. Rund um den Rekordmeister ist die Begeisterung der Fans ungebrochen.

Vor dem Trainingsgelände an der Säbener Straße bildete sich am Freitagvormittag eine lange Schlange. Das öffentliche Training des FC Bayern zog über 2000 Fans an, die Harry Kane, Jamal Musiala und Co. zum Start des neuen Jahres live sehen wollten.

Doch für die tolle Kulisse und das Kaiserwetter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hatten die Spieler und Trainer Vincent Kompany kaum einen Blick übrig.

Für den Belgier und seine Schützlinge geht es vielmehr darum, in nur wenigen Tagen wieder ins Rollen zu kommen. Entsprechend intensiv verlief die Einheit.

Die Ziele sind klar: "Die Meisterschale muss zurück nach München. Und dann wäre da ja noch das Champions League Finale dahoam ... Ihr wisst schon, wohin die Reise gehen soll", schrieb Dauerbrenner Thomas Müller in seinem Newsletter.

Am 31. Mai soll jene Reise in der heimischen Allianz Arena enden, wo das Endspiel der Königsklasse ansteht. "In diesem Jahr", hatte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen unlängst vollmundig angekündigt, "nennen wir es nicht 'Finale dahoam', sondern 'Titel dahoam'".

Lazarett des FC Bayern lichtet sich

Nach gerade einmal elf freien Tagen war am Donnerstag der erste Schritt erfolgt. Kompany konnte dabei die Rückkehrer Manuel Neuer, Kingsley Coman, Josip Stanisic und Serge Gnabry begrüßen, die zuvor verletzungsbedingt gefehlt hatten.

Nur Joao Palhinha, Hiroki Ito und Sacha Boey stehen dem Übungsleiter weiterhin nicht zur Verfügung.

Auf ein Trainingslager in der Wärme verzichteten die Münchner diesmal - die Zeit ist schlicht und ergreifend zu knapp, zumal es am 11. Januar bei Borussia Mönchengladbach schon wieder losgeht.

Es folgt im Januar ein Hammer-Programm mit weiteren fünf Begegnungen in nur 18 Tagen, zwei davon noch in der Ligaphase der Königsklasse bei Feyenoord Rotterdam und gegen Slovan Bratislava. Kein Wunder also, dass man beim FC Bayern bereits Vollgas gibt.