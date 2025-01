FC Bayern überrascht mit Tel-Entscheidung

IMAGO/Mladen Lackovic

Bleibt Mathys Tel doch beim FC Bayern?

Überraschung an der Säbener Straße: Der FC Bayern will Sturm-Juwel Mathys Tel nun offenbar doch nicht per Leihe im Winter an einen anderen Verein abgeben.

Das will zumindest der Pay-TV-Sender "Sky" erfahren haben. Demnach hätten Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund die Entscheidung getroffen, dass Mathys Tel auch die Rückrunde beim deutschen Rekordmeister verbringt.

Damit sollen die beiden ganz auf der Linie des 19 Jahre alten Franzosen liegen. Denn: Mathys Tel selbst habe sich in seinem Winter-Urlaub ebenfalls gegen einen vorübergehenden Abgang vom FC Bayern entschieden, heißt es.

Mehrere Klubs, die sich Hoffnung auf eine Tel-Leihe gemacht hatten, sollen bereits über den neuen Stand der Dinge informiert worden sein. "Sky" nennt in diesem Zusammenhang Werder Bremen, den VfB Stuttgart sowie den FC Augsburg. Auch aus der Premier League habe es Anfragen für Tel gegeben, unter anderem vom Überraschungsteam Nottingham Forest.

Sie alle müssen sich bei ihrer Stürmersuche aber nun umorientieren.

Kaum Einsatzzeit für Mathys Tel beim FC Bayern

Dass Tel vom FC Bayern nun nicht abgegeben wird, war kaum abzusehen. 434 Pflichtspielminuten absolvierte der Angreifer 2024/2025 unter Trainer Vincent Kompany erst. Ein mageres Törchen gelang ihm dabei. Es schien auf der Hand zu liegen, dass Tel die Leihe und mehr Spielzeit dringend für seine Entwicklung braucht.

Für Tel hatte der FC Bayern im Sommer 2022 satte 20 Millionen Euro an seinen Ex-Klub Stade Rennes überwiesen. Zunächst machte er immer wieder mit starken Joker-Auftritten auf sich aufmerksam. Zuletzt schrieb er aber kaum noch sportliche Positivschlagzeilen.

"Ich weiß nicht, was da los ist, ob Tel sich nicht entwickelt oder was sie im Training sehen beziehungsweise nicht sehen", sagte "Sky"-Experte Dietmar Hamann vor Weihnachten und wähnte die "Zeichen auf Abschied". Nun ist die Entscheidung offenbar allerdings anders ausgefallen.