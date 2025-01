Van Wonderen nennt die Baustellen auf Schalke

IMAGO/RHR-FOTO

Kees van Wonderen will mit Schalke 04 in die Erfolgsspur

Der FC Schalke 04 hat in der 2. Bundesliga eine turbulente Hinrunde hinter sich. Trainer Kees van Wonderen will die Winterpause nutzen, um eine neue Basis aufzubauen. Denn Probleme sieht er bei den Königblauen noch zuhauf.

"Es gibt nicht ein Hauptziel, wir müssen uns in vielen Bereichen verbessern", erklärte der 55-Jährige seine Pläne für die kommenden Wochen im Interview mit "Sky".

Der FC Schalke 04 befindet sich aus Sicht von Kees van Wonderen weiterhin in einem Prozess, der noch eine Weile dauern wird. Derzeit laufe eine Analyse der letzten Wochen.

Van Wonderen will dabei zwar auch auf das Positive schauen. "Wir besprechen, was wir gut gemacht haben. Das wollen wir kontinuieren und noch besser machen", deutete der Niederländer an.

Gleichzeitig werde er den Finger in die Wunde legen und der Mannschaft klar aufzeigen, wo eine bessere Abstimmung nötig ist.

FC Schalke 04 noch im Aufstiegsrennen?

Zudem ist das erklärte Ziel des Schalke-Coaches, einen "Rhythmus aufzubauen". "Wir sind physisch in einer guten Lage", beteuerte der Nachfolger von Karel Geraerts. Doch auch die wenigen freien Tage über Weihnachten hätten ihre Spur hinterlassen.

Statt Prognosen für die zweite Saisonhälfte zu liefern, fokussiert sich der Übungsleiter derzeit lieber auf Inhalte. Es gelte, die "Sachen miteinander ordentlich zu machen".

Wohin die Reise in der 2. Bundesliga für die Knappen dann noch gehen kann, muss sich zeigen. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen des Jahres 2024 hat man den Abstiegskampf fürs Erste hinter sich gelassen.

Bei nur acht Punkten Rückstand auf den 3. Platz kamen im Schalker Umfeld kurz vor Weihnachten sogar wieder Aufstiegsträume auf. Interims-Manager Youri Mulder hat diese aber zuletzt deutlich abgewiesen: "Die Gefahr ist jetzt, dass wir denken: Wir wollen den zweiten oder dritten Platz schaffen und wir steigen auf. Das ist nicht der richtige Weg", sagte er der "Bild".

In zwei Wochen startet der FC Schalke 04 mit dem Gastspiel bei Eintracht Braunschweig (Sa., 18.01, 13:00 Uhr) in die Rückrunde.