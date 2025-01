Torwart-Abschied im Winter? FC Schalke 04 reagiert

IMAGO/RHR-FOTO

Ron-Thorben Hoffmann will Schalke 04 im Winter verlassen

Das Torwartduell beim FC Schalke 04 hat Ron-Thorben Hoffmann in der Hinrunde verloren. Mit dem Platz hinter Justin Heekeren will sich der Keeper nicht abfinden. Doch seine Chefs sind mit Blick auf einen Wintertransfer vorsichtig.

"Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir zwei sehr gute Torhüter haben, die sehr nah beieinander sind. Justin Heekeren hat aktuell einen Vorteil, aber es gibt eine Konkurrenz. Ich will den Kader, den ich habe, behalten. Ich bin sehr zufrieden damit", sagte Trainer Kees van Wonderen am Samstag gegenüber der "WAZ" zu einem möglichen Abgang des 25-Jährigen.

Die Meinung des Spielers ist allerdings eine andere: Dem Blatt zufolge habe Ron-Thorben Hoffmann "Abwanderungsgedanken". Am liebsten wäre ihm wohl eine Rückkehr zu Eintracht Braunschweig. Von den Löwen war der ehemalige Bayern-Keeper im Sommer zum FC Schalke 04 gewechselt.

Kaderplaner Ben Manga lockte Hoffmann einst mit dem Versprechen, er könne auf Schalke die Nummer eins werden. Doch keiner der Trainer setzte seitdem nachhaltig auf ihn.

Beim kurzzeitigen Torwart-Casting nach dem Amtsantritt von van Wonderen fing sich Hoffmann in zwei Spielen fünf Gegentore. Seitdem ist Heekeren offiziell gesetzt.

FC Schalke 04 trifft Transferentscheidungen

Auf der Führungsetage der Schalker zeigt man sich etwas offener für eine Trennung. "Gesprächsbereit sind wir immer für alles, auch für diese Sache. Aber wir müssen auch an uns selber denken", sagte Sportdirektor Youri Mulder der "WAZ".

Intern halte Schalke seine Nummer zwei für den besten Ersatzmann der Liga, heißt es. Deshalb sieht man eigentlich keinen Grund für eine Veränderung auf der Position.

Neben Heekeren und Hoffmann steht momentan noch Michael Langer als Backup zur Verfügung. Außerdem unterzeichnete Youngster Luca Podlech erst kürzlich einen neuen Vertrag. Er könnte bald ebenfalls zum Profi-Kader gehören.

Aktuell bereitet sich der FC Schalke 04 im Trainingslager in Belek auf die Rückrunde vor. Schon vor der Abreise verkündete man am Freitag zwei Transferentscheidungen.

Mittelfeldspieler Lino Tempelmann wurde für Gespräche mit einem anderen Klub freigestellt. Laut "WAZ" soll es sich um Eintracht Braunschweig handeln. Mittelfeld-Talent Paul Pöpperl verleiht Schalke derweil an Drittligist Viktoria Köln.