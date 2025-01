Klare Tendenz bei Dompé: HSV plant Berater-Gipfel

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Jean-Luc Dompé (r.) zeigt sich inzwischen offen für einen HSV-Verbleib

Wegen der unklaren Zukunft auf der Trainerposition war der Vertragspoker zwischen dem Hamburger SV und Jean-Luc Dompé im Dezember zum Erliegen gekommen. Nun könnte es beim HSV dafür umso schneller gehen.

Wie die "Bild" berichtet, soll schon im aktuellen Wintertrainingslager an der türkischen Riviera ein Gipfel mit Jean-Luc Dompé und seinem Berater stattfinden.

Noch bis zum 10. Januar arbeiten die Rothosen in Belek am Feinschliff für die Rückrunde in der 2. Bundesliga. Dompé fehlte zunächst bei der Abreise.

Nach überstandener Krankheit reiste er am Sonntag in die Türkei nach. Auch sein Agent wird speziell für die Gesprächsrunde mit den HSV-Bossen in die Türkei reisen, heißt es.

Doch schon vor dem Gipfel sollen sich beide Seiten deutlich aufeinander zubewegt haben. Laut "Bild" ist eine Verlängerung beim HSV für den Flügelstürmer nun die bevorzugte Lösung.

Hamburger SV setzt weiter auf Merlin Polzin

Der Vertrag des Franzosen läuft am Saisonende aus, schon jetzt könnte Dompé deshalb man anderen Klubs sprechen. Doch der 29-Jährige habe nur Hamburg im Kopf, mit anderen Optionen beschäftige er sich aktuell gar nicht erst.

Laut "Bild" würde Dompé sofort unterschreiben, wenn es in den Gesprächen zu einer tragbaren Lösung kommen sollte.

Konkret geht es in den Verhandlungen deshalb wohl nur noch ums Geld. Allerdings erwartet der Leistungsträger deutlich Zugeständnisse vom HSV. Dompé sieht sich dem Bericht zufolge als einer der besten Spieler im Kader und will auch so bezahlt werden.

Lange Zeit hatte der Offensivspieler zuvor gezögert, sich überhaupt zum Klub zu bekennen. Unter Stefan Baumgart hatte der Kreativspieler einen enorm schweren Stand.

Als der Trainer seinen Hut nehmen musste, wollte Dompé zunächst Klarheit, wie es an der Seitenlinie weitergeht. Zu Merlin Polzin soll der Linksaußen hingegen ein gutes Verhältnis haben.

Die HSV-Chefetage hatte kurz vor Weihnachten beschlossen, dass der Interimstrainer weiterhin im Amt bleibt. So kam auch Bewegung in den Dompé-Poker.