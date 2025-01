Bericht: Davon hängt ein Sané-Verbleib beim FC Bayern ab

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Die Zukunft von Leroy Sané beim FC Bayern ist ungewiss

Bleibt er oder muss er gehen? Solange der Klub kein Machtwort spricht, wird die ungewisse Zukunft von Leroy Sané wohl ein Dauerthema beim FC Bayern München bleiben. Die Bedingung, die der deutsche Fußball-Rekordmeister an einen Verbleib des Superstars knüpft, scheint allerdings klar.

Seit Mitte Dezember überschlagen sich die Meldungen, wenn es um die Zukunft von Leroy Sané geht.

Zunächst ließ "kicker"-Reporter Georg Holzner über X verlauten, dass der FC Bayern seinem Star-Spieler keinen neuen Vertrag anbieten werde, wenn dieser in der Rückrunde nicht eine "extreme Leistungssteigerung" hinlege.

Ende Dezember vermeldete "Sport Bild", dass der Daumen der Bayern-Bosse bei Sané "im Moment nach unten" gehe.

Offiziell waren zuletzt weder von Sané, dessen Vertrag an der Säbener Straße Ende Juni ausläuft, noch von den Bayern Statements zur Causa zu vernehmen. Der "kicker" legte in seiner Montagsausgabe indes nach.

Bericht: Bayern-Tendenz geht bei Sané "in Richtung Abschied"

Bei Sané gehe die Tendenz demnach weiter "in Richtung Abschied", heißt es dort - es sei denn, der Flügelflitzer trumpfe "in den nächsten Monaten enorm auf".

"Spieler wie Verantwortliche" seien nun "gefordert", schrieb das Fachmagazin weiter. Von den sportlichen Leistungen der Profis hänge unter anderem "das Binnenklima" beim Rekordmeister ab.

Sané, der immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, blickt auf ein enttäuschendes Jahr 2024 zurück. Der Tempomacher, der am Samstag seinen 29. Geburtstag feierte, unterzog sich unmittelbar nach dem Viertelfinal-Aus mit dem DFB-Team bei der Heim-EM Anfang Juli einer Leisten-Operation.

Erst Ende Oktober - beim 4:0-Erfolg der Bayern gegen Mainz 05 in der zweiten Runde des DFB-Pokals - absolvierte Sané sein erstes Saison-Pflichtspiel von Beginn an.

Insgesamt kommt der 67-fache Nationalspieler in der laufenden Runde auf 19 Pflichtpartien für die Münchner, in denen ihm fünf Tore und eine Vorlage gelangen. Jeweils einen Treffer erzielte Sané bei der 1:2-Niederlage gegen Mainz 05 in der Liga und beim 5:1-Kantersieg gegen RB Leipzig, sodass die erwartete Leistungssteigerung im neuen Jahr nicht völlig abwegig erscheint.