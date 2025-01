Marmoush "weltklasse"? Experte hat Zweifel

IMAGO/HMB Media/Claus

Omar Marmoush spielte eine ganz starke Hinrunde für Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurts Torgarant Omar Marmoush war der Shootingstar der Bundesliga-Hinrunde. Eine deutsche Fußball-Institution stuft den Ägypter ganz hoch ein, ein Sturm-Experte widerspricht.

24 Pflichtspiele in Bundesliga, Europa League und DFB-Pokal hat Omar Marmoush in der Saison 2024/25 bisher für Eintracht Frankfurt bestritten. Die Ausbeute des Angreifers ist beeindruckend: 31 Scorer-Punkte: 18 Tore, 13 Vorlagen.

Zwischendurch verzückte der 25-Jährige die Fans außerdem mit wunderschönen Freistoßtoren in bester Thomas-Häßler-Manier. Kein Wunder, dass der "kicker" Marmoush in seiner "Rangliste des deutschen Fußballs" in der Kategorie Sturm ganz oben ansiedelt und das Prädikat "Weltklasse" verleiht. Nur Bayern-Star Harry Kane liegt in dem legendären Ranking vor dem Frankfurter.

Im Sommer hatten die "kicker"-Juroren Marmoush noch auf Platz 10 in der "nationalen Klasse" gesehen.

Experte Benjamin Lauth ist mit der Adelung Marmoushs allerdings nicht ganz einverstanden. Er würde den SGE-Star in der Abteilung Weltklasse "vorerst nicht verorten", schrieb der langjährige Bundesliga-Stürmer für das Fachmagazin. "Er hat zwischenzeitlich zwar auf höchstem Niveau performt – aber eben noch nicht so konstant. In den letzten Wochen ließ Marmoush nach, wie Frankfurt generell", urteilte Lauth.

Eintracht Frankfurt: Marmoush ging vor der Winterpause die Luft aus

Was der frühere 60er meint: Zwar startete Marmoush mit einem Doppelpack gegen Heidenheim noch standesgemäß in den Dezember. Danach schoss er in den drei Ligaspielen bis zur Winterpause gegen Augsburg (2:2), Leipzig (1:2) und Mainz (1:3) kein Tor mehr. Lediglich gegen den FCA gelang ihm eine Vorlage.

Gegen die Platzierung von Marmoush hat Lauth indes nichts einzuwenden. "Auf Platz 2 gehört er für mich aber genauso eindeutig wie Kane an die Spitze." Er traue dem Ägypter zudem "den nächsten Schritt absolut zu. In Frankfurt lebt er zwar davon, Räume zu bekommen, um seine Sprintstärke mit Ball auszuspielen. Doch er hat das Potenzial, seine Palette zu erweitern, zum Beispiel mit dem Rücken zum Tor."