FC Schalke 04 sucht offenbar Top-Torwart

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Justin Heekeren (l.) ist beim FC Schalke 04 nicht unumstritten

Der FC Schalke 04 wird sich für die Rückrunde in der 2. Bundesliga auf der Torhüterposition voraussichtlich neu aufstellen. Ein Keeper mit Stammplatzambitionen und -potenzial wird angeblich gesucht.

Das zumindest berichtet die gewöhnlich gut informierte "WAZ". Demnach hakt der angepeilte Wechsel von Ersatzschlussmann Ron-Thorben Hoffmann zu seinem Ex-Klub Eintracht Braunschweig vor allem daran, dass der FC Schalke 04 noch keinen Ersatz in trockenen Tüchern hat.

Kaderplaner Ben Manga suche in Sachen Torhüter "in einem oberen Regal", schreibt die Regionalzeitung. Das Ziel sei es, einen Keeper zu verpflichten, der ähnlich große Qualitäten mitbringt wie Hoffmann - und auch wie Marius Müller, den der S04 im Sommer für 1,5 Millionen Euro an den VfL Wolfsburg verkaufte. Dort sitzt der 31-Jährige zwar auf der Bank, eine Schalke-Rückkehr soll aktuell aber kein Thema sein.

Pikant: An der bisherigen Nummer eins Justin Heekeren soll es in der Führung der Königsblauen Zweifel geben. Der 24-Jährige patzte in der Hinrunde gleich mehrfach. Womöglich hätte der neue Keeper also gleich die Chance, den Stammplatz zwischen den Schalker Pfosten zu erobern.

FC Schalke 04: Drei Torhüter plus ein Top-Talent

"Sky" zufolge ist Hoffmanns Abgang nur eine Frage der Zeit. Demnach habe Schalke auch schon einen Nachfolger in der Hinterhand.

Allerdings treffen die Knappen zum Rückrundenstart ausgerechnet auf Braunschweig. Erst danach dürfte der Hoffmann-Wechsel endgültig über die Bühne gehen. Man befürchtet offenbar, dass der 25-Jährige den Ausgang der Partie mit seinem Insider-Wissen beeinflussen könnte.

Neben Heekeren und Hoffmann gehören derzeit die "ewige Nummer drei" Michael Langer sowie Youngster Luca Podlech zum Schalker Torwart-Team. Der 19-Jährige unterschrieb erst kürzlich einen neuen Vertrag bis 2028, ist aber zunächst weiter für die U23 eingeplant.