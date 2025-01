Werder-Legenden überraschen mit Prognose

IMAGO

Werder Bremen hätte wohl nichts gegen die Europa League

Schafft Werder Bremen in dieser Saison den Sprung zurück in das europäische Fußballgeschäft? Gleich mehrere Vereins-Ikonen haben durchaus überraschend positive Prognosen abgegeben.

Die aktuelle Winterpause verbrachte Werder Bremen auf Platz sieben. Mit 25 Punkten nach 15 Spielen haben sich die Grün-Weißen in Reichweite zu Europa platziert, der BVB und Mainz 05 haben auf den beiden Rängen davor die gleiche Punktzahl. Dürfen die leidgeprüften Bremer also gar vom Sprung ins europäische Geschäft träumen?

Dort war der SVW letztmals vor 14 Jahren zu Gast. In der Saison 2010/11 qualifizierte man sich als Drittplatzierter der Vorsaison gar für die Champions League. Es waren andere Zeiten an der Weser. Was folgte, war ein schwieriges Jahrzehnt, das sogar im Abstieg mündete. Seit Sommer 2022 sind die Werderaner allerdings wieder zurück im Oberhaus.

Und geht es nach zahlreichen Klub-Ikonen, dann wird nach der aktuellen Saison gar die Qualifikation für die Europa League herauskommen.

"Die Konkurrenz nimmt Werder wieder richtig ernst", sagte Torsten Frings gegenüber der "Deichstube" und fügte an: "Wenn die Mannschaft so weiterspielt und dranbleibt, geht auf jeden Fall etwas in Richtung Europa." Allerdings mahnte der frühere Mittelfeldspieler auch, dass der SVW sich im Winter im Kader "noch breiter aufstellen" solle.

Auch Jurica Vranjes, Pokalsieger von 2009, sieht Chancen für Europa. Der Kroate erwartet "einen heißen Tanz", wie er der "Deichstube" verriet.

Passend dazu fügte der frühere Publikumsliebling Fin Bartels an, dass Europa "intern ganz bestimmt Thema ist". Nach außen sollte Werder aber die Füße stillhalten, mahnte er. "Das Kollektiv überzeugt total", lobte Bartels seinen Ex-Klub weiter, zudem hätten sich viele Einzelspieler "stark entwickelt".

Hamann sieht Werder Bremen unter "ersten Sieben"

Mit Nils Petersen denkt ein weiterer Ex-Profi und Fanliebling positiv. Werder habe in den letzten Jahren immer "das Maximum herausgeholt" aus dem Kader. 2024/25 müsse der SVW aber vor Mannschaften wie Gladbach oder Wolfsburg stehen, um den Europa-Traum leben zu können, sagte er und setzte hinzu: "Das könnte klappen".

Werders Double-Sieger Ivan Klasnic glaubt ebenfalls an Europa, sieht aber die beste Chance über einen Erfolg im DFB-Pokal. In der Liga werde es schwierig, "aber Werder steht auch im Viertelfinale, und über Berlin ist der Weg deutlich kürzer ins internationale Geschäft", sagte der Kroate gegenüber dem vereinsnahen Portal.

TV-Experte Dietmar Hamann erklärte zuletzt in "Bild", er könne sich Werder "sehr gut unter den ersten Sieben vorstellen". Trainer Ole Werner habe "mit seiner hanseatischen Ruhe" einen "erfrischenden Offensivstil" auf die Beine gestellt.