Diese "große Gefahr" droht Bayer Leverkusen

IMAGO/RHR-FOTO

Florian Wirtz (l.) könnte Bayer Leverkusen verlassen - oder?

TV-Experte Dietmar Hamann hat Bayer Leverkusen vor dem Bundesliga-Restart vor einem Abgang von Superstar Florian Wirtz gewarnt.

"Selbst wenn er verlängert, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass er im Sommer geht", erklärte Hamann gegenüber "Bild am Sonntag". "Ich sehe es auch anders als Lothar Matthäus, der sagt, es sei nicht gut, im Jahr vor der WM zu wechseln. Warum sollte Wirtz nicht bei – sagen wir mal – Real Madrid durchstarten und dann mit ganz breiter Brust die WM spielen?"

Auch der FC Bayern soll sich weiter Hoffnungen auf einen Wirtz-Transfer machen, spätestens 2026 nach der WM in Kanada, den USA und Mexiko. Ehrenpräsident Uli Hoeneß soll die Angelegenheit laut "Sky" zur Chefsache erklärt haben. Zudem hoffe man in München, dass Wirtz im Falle eine Verlängerung bei Bayer Leverkusen eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag verankert.

"Sehr viel" hänge bei Bayer vom Verbleib des Erfolgstrainers ab, meinte Hamann weiter. "Ich würde mich freuen, wenn Xabi Alonso bleibt, aber es besteht die große Gefahr, dass er geht. Und dann könnten auch noch andere Spieler den Klub verlassen."

Hamann nannte in diesem Zusammenhang nicht nur Abwehrchef Jonathan Tah, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, sondern auch Victor Boniface und Jeremie Frimpong. "Leverkusen könnte dann Gefahr laufen, nächste Saison nicht unter die ersten Sechs zu kommen."

Bayer Leverkusen: Granit Xhaka die Nummer zwei der Welt?

Bayer habe in der laufenden Spielzeit bislang nur "70 Prozent" seines Leistungsvermögens abgerufen, so Hamann, "aber was für eine gute Mannschaft sie haben, haben sie in den letzten vier bis sechs Wochen gezeigt".

Die Werkself sei als Jäger "auf der Bayern-Spur", konstatierte der 51-Jährige.

Ein Sonderlob hatte Hamann für Mittelfeld-Stratege Granit Xhaka parat. Der Schweizer sei nach Ballon-d'Or-Sieger Rodri von Manchester City aktuell "der beste Spieler auf dieser Position".