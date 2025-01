Früheres Schalke-Wunderkind Max Meyer am Tiefpunkt

IMAGO/Aleksandar Djorovic

Einst beim FC Schalke 04, heute auf Zypern: Max Meyer

Im vergangenen Frühjahr wurde Max Meyer mit einer Rückkehr zum FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Doch der einst als Wunderkind gefeierte Mittelfeldmann landete nicht bei den Knappen und setzte stattdessen sein Auslands-Abenteuer fort. Nach Stationen in England, der Türkei, Dänemark und der Schweiz ging es für ihn weiter nach Zypern - aus heutiger Sicht nicht die cleverste Entscheidung.

Es ist still geworden um Max Meyer. Seit das Eigengewächs den FC Schalke 04 2018 verließ, ist seine Karriere ins Stocken geraten. Schlimmer noch: Mittlerweile herrscht totaler Stillstand.

Crystal Palace, 1. FC Köln, Fenerbahce, FC Midtjylland - nirgendwo wurde Meyer heimisch. Erst in der Schweiz beim FC Luzern zeigte der Trend beim ehemaligen deutschen Nationalspieler wieder leicht nach oben. Doch nach zwei Jahren war auch dort wieder Schluss.

Ein zwischenzeitlicher Flirt mit einem S04-Comeback blieb ergebnislos. Als APOEL Nikosia schließlich mit der Aussicht auf Einsätze in der Champions League lockte, gab Meyer sein Ja-Wort. Kurios: Es war bereits der fünfte (!) ablösefreie Wechsel in seiner Laufbahn, nie musste ein Klub ihn freikaufen.

Auf der Urlaubsinsel Zypern ging jedoch fast alles schief. Erst verpasste APOEL nacheinander die Königsklasse und die Europa League, dann erlitt Meyer eine Muskelverletzung, die ihn wochenlang außer Gefecht setzte.

Als er Mitte Oktober endlich wieder auf dem Rasen stand, sendete Meyer ein sportliches Lebenszeichen. Beim 5:0-Erfolg in der Liga gegen Omonia Aradippou lieferte der Joker zwei Vorlagen. Umso bitterer, dass ihn kurz darauf eine Viruserkrankung erneut ausbremste.

Max Meyer selbst auf Zypern nicht gesetzt

Seither ist Meyer nur noch Teilzeitkraft, ein Stammplatz beim aktuellen Tabellenfünften der Cyprus League ist in weite Ferne gerückt. Ein neuer Tiefpunkt in der einst so verheißungsvoll gestarteten Karriere des Knappenschmiede-Absolventen.

In Nikosia hat der Spielmacher bis 2026 unterschrieben. Nicht ausgeschlossen, dass Meyer seine Zelte früher abbricht und seine Odyssee durch Europa bald andernorts fortsetzt.