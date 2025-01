Drei Stammspielern droht das Aus bei Fortuna Düsseldorf

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Die Verträge von Matthias Zimmermann (l.) und Andre Hoffmann bei Fortuna Düsseldorf laufen aus

Bei zahlreichen Spielern von Fortuna Düsseldorf laufen am Saisonende die Verträge aus - so auch bei Matthias Zimmermann, Marcel Sobottka und Andre Hoffmann. Die Stammkräfte spielen in der Rückrunde um ihre Zukunft.

Laut "Bild" ist derzeit fraglich, ob Matthias Zimmermann, Marcel Sobottka und Andre Hoffmann einen neuen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf erhalten.

Demnach ist "ziemlich sicher", dass nicht alle drei bei dem Zweitligisten bleiben. Denkbar sei auch, dass sich der Klub am Saisonende von dem kompletten Trio trennt.

Sportvorstand Klaus Allofs schlug ähnliche Töne an. "Wir wissen, dass bei verdienten Spielern Verträge auslaufen, trotzdem müssen wir abwarten, welchen Weg wir als Gruppe gehen. Wir werden immer den richtigen Mix aus erfahrenen und jungen Spielern finden müssen", sagte er zu dem Boulevardblatt.

Der 68-Jährige nahm Zimmermann, Sobottka und Hoffmann dabei in die Pflicht: "Wir müssen die ersten Rückrundenspiele abwarten, dann wissen wir mehr, auf wen wir noch bauen können und wo es Sinn macht, Verträge erneut zu verlängern - oder wo es vielleicht auch Sinn macht, zu sagen, man geht jetzt getrennte Wege. Eine Fluktuation und Veränderung gehört auch immer dazu."

Trio bei Fortuna Düsseldorf gesetzt

Matthias Zimmermann läuft seit 2018 für Fortuna Düsseldorf auf. Im März 2024 hatte der heute 32-Jährige seinen damals auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. In der aktuellen Saison kommt der defensive Mittelfeldspieler auf 17 Einsätze. 15 Mal davon stand er in der Startelf.

Marcel Sobottka war 2015 vom FC Schalke 04 nach Düsseldorf gewechselt. In der aktuellen Spielzeit ist der 30-Jährige nach wie vor gefragt. In elf Pflichtspielen stand der Mittelfeldmann auf dem Platz. Zwischenzeitlich war er mit einer Wadenverletzung ausgefallen.

Andre Hoffmann trägt das Trikot von Fortuna Düsseldorf seit Januar 2017. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger ist unter Trainer Daniel Thioune aktuell gesetzt.