Sorgen um BVB-Duo vor Kracher gegen Bayer

IMAGO/Finley Mörch

Konnten nicht regulär trainieren: Waldemar Anton und Marcel Sabitzer vom BVB

Am Freitag eröffnen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen das Bundesliga-Jahr 2025. Vor dem Top-Spiel muss der BVB allerdings um den Einsatz zweier wichtiger Spieler bangen.

Innenverteidiger Waldemar Anton und Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer sind für das Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen (Freitag, 20:30 Uhr) fraglich. Das BVB-Duo konnte am Montag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Anton fehlte wie Perspektivspieler Amulgera Kabar krankheitsbedingt, Sabitzer konnte lediglich individuell trainieren, wie die Dortmunder Borussia mitteilte. Zudem fehlte der langzeitverletzte Innenverteidiger Niklas Süle.

Bedeutet: Erholt sich Nationalspieler Waldemar Anton nicht rechtzeitig, droht Cheftrainer Nuri Sahin ein erneuter Engpass in der Abwehrzentrale. Schon vor der Winterpause hatte der BVB-Coach immer wieder in der Defensive umbauen müssen und Kapitän Emre Can an die Seite von Nico Schlotterbeck gestellt.

Sabitzer beim BVB der Wackelkandidat

Am Montag füllten gleich mehrere U23-Spieler den Trainingskader auf. So waren Yannik Lührs, Jordi Paulina, Ayman Azhil sowie Torwart Tiago Estevao dabei, im Trainingsspiel half Co-Trainer Lukasz Piszczek als Außenverteidiger aus.

Ob Marcel Sabitzer rechtzeitig für das Spiel gegen den deutschen Meister fit ist, bleibt nach Angaben der "Ruhr Nachrichten" unklar. Der Österreicher hatte schon die Trainingseinheit am vergangenen Freitag ausfallen müssen, er sei der "größte Wackelkandidat" mit Blick auf das Duell gegen Bayer Leverkusen.

Der 30-Jährige hatte aufgrund einer Blessur das letzte Bundesliga-Spiel in 2024 gegen den VfL Wolfsburg (3:1) verpasst. Bislang kommt Sabitzer auf 13 von 15 möglichen Liga-Einsätzen in der laufenden Saison. Wurde er zunächst eher auf dem rechten Flügel eingesetzt, spielte er unter Nuri Sahin zuletzt im zentralen Mittelfeld.

Sicher fehlen wird Borussia Dortmund gegen Leverkusen derweil Mittelfeldstratege Pascal Groß, der eine Rotsperre absitzen muss.