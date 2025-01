Details zum Baumgart-Vertrag bei Union Berlin aufgedeckt

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Steffen Baumgart ist neuer Trainer von Union Berlin

Kurz vor dem Jahreswechsel verkündete Union Berlin die Verpflichtung von Steffen Baumgart als neuen Cheftrainer. Nun sind Hintergründe und Details zur Anstellung des ehemaligen HSV-Coaches bei den Köpenickern ans Licht gekommen.

Vergangene Woche präsentierte Union Berlin einen Nachfolger für den in der Vorwoche entlassenen Bo Svensson. Ex-HSV-Trainer Steffen Baumgart übernimmt den offenen Posten beim Bundesligisten und soll den Klub aus der Hauptstadt zurück in die Spur bringen.

Die "Sport Bild" verriet in ihrer Mittwochsausgabe nun Details zu der Verpflichtung.

Den Informationen der Sportzeitschrift zufolge unterschrieb der gebürtige Rostocker an der Alten Försterei ein Arbeitspapier bei Ende Juni 2026. Eine Ausstiegsklausel soll es ebenso wenig geben, wie eine Vereinbarung, dass sich der Vertrag bei bestimmten Voraussetzungen um ein weiteres Jahr verlängert.

Union Berlin: Bringt Steffen Baumgart die Wende in Köpenick?

Um die Berliner nach zuletzt acht sieglosen Pflichtspielen in Folge wieder in die Spur zu bringen, hat Baumgart hinter den Kulissen offenbar bereits erste Veränderungen vorgenommen. Denn laut "Sport Bild" wurden in Köpenick die Räumlichkeiten der Coaches neu strukturiert.

Um die Zusammenarbeit mit seinen Co-Trainern zu schärfen und intensivieren wurden die bisher bestehenden Einzelbüros aufgelöst. Alle Übungsleiter teilen sich nun ein Großraumbüro, um die Kommunikation zu fördern. Bei seiner Arbeit auf dem Rasen will der 53-Jährige den Fokus vorerst auf die Offensive legen.

Denn mit gerade einmal 14 Treffern ist die Abteilung Attacke von Union Berlin die drittschlechteste Offensive der Bundesliga. Baumgarts Idee von Fußball, die nach Ansicht von Sportboss Horst Heldt und Präsident Dirk Zingler perfekt zu dem Traditionsklub passt, mit hohem Pressing braucht eine funktionierende Angriffsreihe.