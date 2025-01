Matthäus-Idee für den Kimmich-Poker

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Joshua Kimmich könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Bleibt er oder nicht? Die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern ist immer noch ungeklärt. Lothar Matthäus hat einen Vorschlag für den Klub, um den Nationalspieler zum Verbleib zu bewegen.

Die Kapitänsbinde als Zeichen and Anreiz. Lothar Matthäus schlägt dem FC Bayern vor, Joshua Kimmich zum Kapitän zu ernennen.

"Die Verantwortlichen des FC Bayern und Vincent Kompany sollten sich Gedanken machen, ob sie Kimmich vorzeitig zum Kapitän befördern – trotz Manuel Neuer und Thomas Müller. Und ich sage das bei allem Respekt vor Neuer und Müller", erklärte Matthäus der "Sport Bild".

Kimmich steckt weiter in den Verhandlungen mit dem FC Bayern. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Das heißt, er könnte den deutschen Rekordmeister ablösefrei verlassen. Immer wieder wurde von Interesse europäischer Topklubs an dem DFB-Spieler berichtet.

In der Nationalelf hat Kimmich schon die Binde von Neuer übernommen. Während er seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat, wird der Keeper aller Voraussicht nach ein weiteres Jahr bei den Bayern dranhängen. Stand jetzt als Kapitän.

"Große Auszeichnung" für Kimmich

"Beide Ämter gleichzeitig innezuhaben ist etwas Historisches, was ihn reizen würde und eine große Auszeichnung wäre", so Matthäus über Kimmich.

Der DFB-Rekordspieler bringt sogar einen Kapitänswechsel im Winter ins Spiel. "Man könnte schon im Winter über einen Wechsel des Kapitäns diskutieren, wobei das vor dem Rückrunden-Start Unruhe in den Verein bringen könnte", so Matthäus. "Aber spätestens zur neuen Saison würde ich Joshua Kimmich – trotz einer bevorstehenden Verlängerung von Neuer – zum Spielführer machen. Manuel könnte das verkraften, er muss nach all den Jahren nicht aufs Amt bestehen."

Mit einer schnellen Entscheidung im Verhandlungspoker zwischen Kimmich und Bayern ist indes nicht zu rechnen.

Denn wie "Bild" erfahren hat, könnte der Poker um die Verlängerungen noch Wochen oder gar Monate andauern. Der Grund: Beide Spieler wollen abwarten, wie sich der Klub aus München sportlich für die kommenden Jahre aufstellt.