Alonso-Ansprache läutete die Bayer-Wende ein

IMAGO/Laci Perenyi

Xabi Alonso führte Leverkusen in der Vorsaison zum Double

Bayer Leverkusen hat sich nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase in der Hinrunde wieder in eine gute Ausgangslage im Meisterschaftskampf gebracht. Den Wendepunkt gab es nach einem bitteren Gegentreffer und einer eindringlichen Rede von Xabi Alonso.

Xabi Alonso war wütend. Kurz vor Spielende gelang dem VfL Bochum der Ausgleichstreffer zum 1:1. Wieder ließ die Werkself an diesem 10. Spieltag Mitte November Punkte liegen. Zuvor hatte sie schon gegen Bremen und Kiel Nerven gezeigt und Schwächen offenbart. Das kannte man aus der dominanten Vorsaison von Bayer Leverkusen nicht. Der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern betrug schon neun Zähler. Meisterschaft gelaufen?

Dann folgte eine folgenreiche Ansprache von Trainer Xabi Alonso, wie die "Sport Bild" enthüllt. Einen Tag vor dem Spiel gegen Heidenheim, das mit einem furiosen 5:2-Erfolg enden sollte, wandte sich Alonso im Bayer-Kinosaal an seine Spieler mit einer klaren Ansprache.

Alonso sprach Klartext

Laut dem Bericht sprach er in einer normalen Lautstärke, durch Mimik und Stimme sei aber deutlich gewesen, dass der Stachel beim Coach noch tief sitze. Auf der Leinwand liefen die Aufnahmen von dem späten Gegentreffer gegen Bochum. Das Defensivverhalten seiner Stars stieß Alonso sauer auf. Der sogenannte "Red Block", die Zone vor dem eigenen Tor, müsse besser geschützt werden, mahnte Alonso demnach an. Der Spanier forderte mehr gegenseitige Hilfe und Einsatz in der Defensive.

Diese Rede hielt er in einem Kino-Saal im Kabinentrakt von Bayer Leverkusen, der über den Sommer installiert wurde. Dort finden seither die Mannschaftssitzungen mit Alonso statt.

"Wir haben aus unseren Fehlern in Bochum und Bremen gelernt. Die Energie ist gut. Die Mentalität ist gut", sagte Alonso der "Sport Bild" zur Bayer-Wende.

Am Tag darauf startete das Team mit dem Sieg gegen Heidenheim eine Erfolgsserie über acht Pflichtspiel-Siege. Im DFB-Pokal warf die Werkself die Bayern raus. In der Champions League stehen nach dem 1:0 gegen Inter die Zeichen voll auf Achtelfinale. Der Rückstand in der Liga? Nur noch vier Zähler. Meisterschaft gelaufen? Bayer 04 voll im Rennen!