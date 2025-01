Berater in München: Entscheidende Runde im Davies-Poker

IMAGO/Revierfoto

Alphonso Davies könnte zeitnah beim FC Bayern verlängern

Seit Monaten läuft zwischen dem FC Bayern und Linksverteidiger Alphonso Davies ein regelrechter Vertragspoker. Lange sah es so aus, als würde der Kanadier die Münchner im Sommer ablösefrei verlassen. Inzwischen sind die Bayern-Bosse aber durchaus optimistisch, zeitnah eine Einigung zu treffen.

Galten rund um den FC Bayern bis zuletzt die Vertragsverlängerungen mit Manuel Neuer, Jamal Musiala und Joshua Kimmich als priorisiert, bahnt sich an der Säbener Straße nun eine Einigung mit einem Spieler an, der lange als Wechselkandidat gehandelt wurde: Alphonso Davies.

Wie "Bild" und "Sky" am Mittwochmittag übereinstimmend berichten, stehen in dieser Woche die womöglich entscheidenden Verhandlungsrunden an. Nick Househ, Berater des 24-Jährigen, wird dazu in München erwartet.

"Bild" zufolge sei man beim FC Bayern "plötzlich sehr positiv", dass bald endlich die Tinte unter ein neues Arbeitspapier gesetzt werden kann. Seit Monaten wird bereits verhandelt, immer wieder machten die unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen eine Annäherung zunichte.

Da Davies' Vertrag im Sommer ausläuft, hatten sich zahlreiche Top-Klubs aus ganz Europa in Stellung gebracht. Zunächst hatte Real Madrid sein Interesse am Linksverteidiger hinterlegt, zuletzt soll auch Manchester United an den Spieler herangetreten sein.

Davies-Verlängerung als Domino-Stein beim FC Bayern?

Steht die Vertragsverlängerung mit Alphonso Davies, könnten bald auch andere Personalien folgen, da dann das weitere Budget besser planbar wäre. Priorität haben beim FC Bayern die Gespräche mit Jamal Musiala und Joshua Kimmich, beim Kapitän der deutschen Nationalmannschaft läuft ebenfalls der Vertrag zum Saisonende aus. Auch mit den Routiniers Manuel Neuer und Thomas Müller könnte der FC Bayern in eine oder sogar zwei weitere Spielzeiten gehen, hieß es zuletzt.

Alphonso Davies war im Januar 2019 von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern gewechselt, wo er sich in Windeseile auf der linken Abwehrseite zum Stammspieler entwickelte. Inzwischen ist er 56-facher Nationalspieler Kanadas.