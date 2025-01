Rolfes spricht über Titelgier und stichelt gegen Hoeneß

IMAGO/RHR-FOTO

Am 10. Januar rollt der Ball wieder in der Bundesliga. Zum Start der Rückrunde können sich Fußballfans auf ein packendes Duell freuen: Der BVB empfängt im heimischen Signal Iduna Park Bayer 04 Leverkusen.

Im Interview mit RTL/ntv und sport.de spricht der Geschäftsführer Sport der Leverkusener, Simon Rolfes, unter anderem über den Auftaktgegner Borussia Dortmund Dortmund, die wiedergewonnene Titelgier der Werkself und geht auf Rekordmeister FC Bayern München sowie Jürgen Klopp und sein neues Projekt bei Red Bull ein.

Simon Rolfes über …



… den Auftakt gegen Borussia Dortmund:

Wir wollen gewinnen, auch in Dortmund! Wir haben die Ambition, den Willen in Dortmund zu gewinnen. Das treibt uns an, unser Wille, die volle Spannung am Freitag.

… die Titelgier der Werkself:

Ja, die Titelgier ist wieder da. Diese Vorfreude, JEDES Spiel zu gewinnen, immer auf Sieg zu spielen. Das hat uns letztes Jahr ausgezeichnet und wird uns dieses Jahr auch wieder auszeichnen! Ich erwarte das von jedem einzelnen hier. Wir haben unser Trauma besiegt, dass auch schaffen zu können und haben auch die Qualität jetzt wieder. Das hat den Verein auf ein neues Niveau gehoben, obwohl wir nur das vierthöchste Budget in der Bundesliga haben. Wir wollen den Club dahin bringen, das in jedem Jahr wieder zu schaffen, Titel zu holen.

… die Titelaussichten:

Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben wieder diesen Teamspirit alles für den Sieg zu geben und dann werden wir auch wieder viele Spiele gewinnen. Realistisch haben wir in JEDEM Wettbewerb Titelchancen. Beim Titelgewinn musst du IMMER da sein, in der Bundesliga, im Pokal, in der Champions League. Wir haben die Energie und die Bereitschaft dafür, alles dafür zu geben!

… die Jäger-Rolle von Bayer:

Ganz klar: viele Punkte machen. Wenn Du Meister werden willst musst du mindestens 80 Punkte holen. Letztes Jahr haben wir 90 geholt! Also heißt es: Punkte holen und die Konzentration auf die eigene Stärke.

… Bayern München:

Ihren Respekt haben wir uns erarbeitet, wie wir Meister geworden sind. Die Bayern, die Verantwortlichen wissen, welche Qualität wir haben!

… den Druck Bayern Münchens wieder Meister zu werden:

Bayern ist immer Favorit mit dem höchsten Etat. Wir müssen es wieder versuchen, dies wieder zu schaffen. Wir wollen unseren Beitrag leisten, dass es offen bleibt in der Bundesliga.

… den Spruch von Uli Hoeneß im November letzten Jahres, dass die Meisterschaft schon entschieden sei:

Da muss ich schmunzeln. Das macht Uli Hoeneß ja schon seit Jahrzehnten. Aber uns haben viel mehr unsere eigenen Punktverluste genervt. Überall haben bei uns Prozente gefehlt, bei jedem Spieler, im Verein, in der Atmosphäre im Stadion. Das hat uns viel mehr beschäftigt.

… über Jürgen Klopp und das RB-Projekt:

Ich habe ihm noch nicht gratuliert zum neuen Job, aber wenn ich ihn sehe… Er ist eine starke Persönlichkeit für den deutschen Fußball, die nur gut tun kann. RB Leipzig wird durch ihn sicherlich stärker, weil er die Kompetenz auf höchstem Niveau hat. Ich kann verstehen, dass nach so langer Trainerzeit, er ein anderes Interessantes Projekt beginnt und so alt ist er ja noch nicht. Er ist im besten Alter!