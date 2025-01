1. FC Köln will Tigges nicht abgeben

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Die Zukunft von Steffen Tigges beim 1. FC Köln ist ungewiss

Beim 1. FC Köln spielt Steffen Tigges nur eine untergeordnete Rolle. Der Stürmer will den Klub angeblich im Winter verlassen, der Zweitligist will ihn aber wohl nicht ziehen lassen.

Nach Informationen von RTL-Reporter Thomas Lipke will der 1. FC Köln Steffen Tigges vorerst nicht gehen lassen.

Erst wenn der FC noch mal auf der Sturmposition aktiv wird und Tigges für sich absolut keine Perspektive mehr in der Domstadt sieht, wird nach RTL-Infos eine halbjährige Leihe geprüft. Im Sommer würde im Falle einer Leihe die Situation noch mal neu bewertet werden.

"Ich stehe mit Christian Keller (Sportdirektor, Anm. d. Red.) in sehr gutem Kontakt. Wir besprechen regelmäßig und offen die Situation. Das freut mich sehr und ist nicht selbstverständlich", sagte Tigges-Berater Sebastian Voss gegenüber RTL.

Zuletzt hatte der "kicker" berichtet, dass Tigges über einen Wechsel im Winter nachdenkt. Beim Domstadtklub sei dem 26-Jährigen eine "wenig verheißungsvolle Perspektive" aufgezeigt worden. Sein Vertrag ist noch bis 2026 datiert.

Tigges beim 1. FC Köln nur Ersatzmann

In der aktuellen Saison stand Tigges gerade einmal in zehn Spielen für den 1. FC Köln auf dem Platz. Von Beginn an durfte er kein einziges Mal ran. Ein Tor oder eine Vorlage gelangen ihm bislang nicht. Im Herbst verpasste der großgewachsene Mittelstürmer den Sprung in den Spieltagskader sogar mehrfach.

Der Effzeh hatte zuletzt angekündigt, dass man im Winter einen weiteren Stürmer unter Vertrag nehmen will, der eine echte Soforthilfe im Aufstiegskampf darstellen soll. Die Aussichten auf Spielzeit für Tigges dürften sich in dem Fall wohl kaum verbessern.

Tigges war im Sommer 2022 von Borussia Dortmund zum 1. FC Köln gewechselt. 1,5 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Für die Rheinländer erzielte der gebürtige Osnabrücker bislang in 73 Pflichtspielen zehn Tore. Hinzu kommen zwei Vorlagen.