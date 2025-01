Titel mit Werder Bremen? Weiser lässt aufhorchen

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Mitchell Weiser trägt seit 2021 das Trikot von Werder Bremen

Mitchell Weiser will mit Werder Bremen an die starke erste Saisonhälfte anknüpfen. Der Rechtsverteidiger träumt davon, eines Tages noch Titel mit den Grün-Weißen zu gewinnen.

Werder Bremen rangiert in der Fußball-Bundesliga nach den ersten 15 Spieltagen auf einem überzeugenden siebten Platz. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner liegt mit 25 Punkten sogar lediglich zwei Zähler hinter dem Drittplatzierten Eintracht Frankfurt.

Bezüglich eines konkreten Saisonziels habe man sich "nicht extra zusammengesetzt als Mannschaft und etwas ausformuliert, doch was ich sagen kann: Wir sind hungrig auf Erfolg, und das spürt man auch", verriet Mitchell Weiser im Interview mit dem "kicker".

Weiser will Titel mit Werder Bremen

Der 30-Jährige will die positive Entwicklung mit Werder Bremen und in kommenden Jahren fortsetzen und denkt hierbei groß. "Ich will in meiner Karriere auf jeden Fall noch Titel gewinnen. Ich arbeite jeden Tag darauf hin, dass es irgendwann mit Werder passiert. Genauso wie, dass ich auch noch mal mit dem Klub international spielen will. Wir sind da auf einem guten Weg", meinte Weiser.

Eine Titelchance besteht für die Norddeutschen in dieser Saison noch im DFB-Pokal. So trifft der SVW im Viertelfinale zunächst am 25. Februar auswärts auf Drittligist Arminia Bielefeld.

Weiser träumt ebenfalls davon, sich in seiner Karriere noch mit Werder Bremen zum deutschen Meister zu krönen. "Also, theoretisch kann man jedes Jahr Deutscher Meister werden, man kann auch jedes Jahr den Pokal gewinnen. Ob das dieses Jahr möglich ist, nächstes Jahr oder im dritten Jahr – es bleibt mein Ziel. Ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, die Gelegenheiten werden nicht mehr. So gehe ich in eine Saison rein", sagte der Rechtsverteidiger.

Weiser traut Werder Bremen Großes zu

Er traue der aktuellen Mannschaft solche Erfolge "natürlich" zu, stellte Weiser im Gespräch mit dem Fachmagazin klar und ergänzte: "Sonst hätte ich im Mai nicht verlängert. In der Bundesliga ist vieles möglich, wenn du als Team deine Abläufe kennst – dann kommt es halt auf ganz wenige Kleinigkeiten an. Und gerade gegen Jahresende haben wir diese für uns entschieden. Das war ein nächster Schritt."

Ihm sei "bewusst, dass wir eine Mannschaft sind, die vor nicht allzu langer Zeit in der 2. Liga gespielt hat, deswegen sind wir auch weiterhin – ich mag dieses Wort eigentlich nicht – humble. Trotzdem arbeiten wir hart an uns und sind bislang jedes Jahr besser geworden. Nochmals: Meine Ambitionen sind Titel. Und natürlich will ich auch noch mal in der Champions League spielen", so Weiser.