Belgien-Juwel im Anflug auf den HSV?

IMAGO/Tomas Sisk

Lucas Noubi soll das Interesse des HSV geweckt haben

Lucas Noubi von Standard Lüttich gilt als eines der größten Abwehr-Talente in Belgien. Der HSV streckt nun offenbar die Fühler nach dem 19-Jährigen aus.

Laut dem Transferexperten Sacha Tavolieri ist der Hamburger SV an einer Verpflichtung von Lucas Noubi interessiert.

Demnach haben die Verantwortlichen der Rothosen bereits Gespräche mit der Spieler-Seite geführt. Als wahrscheinlicher wird ein ablösefreier Wechsel im Sommer als ein Deal noch in diesem Transferfenster eingestuft.

Noubi wurde zuletzt auch beim SV Darmstadt 98 gehandelt.

Lucas Noubi stammt aus der Jugend von Standard Lüttich. Sein Debüt bei den Profis gab der Innenverteidiger bereits im März 2022 im Alter von 17 Jahren. Insgesamt kommt er bereits auf 45 Pflichtspiele.

In der aktuellen Spielzeit kommt Noubi allerdings kaum zum Zug. Nur zwei Einsätze in der ersten belgischen Liga stehen bislang zu Buche. Für die Zweitvertretung in der 3. Liga war der Youngster vor dem Jahreswechsel drei Mal im Einsatz.

In den belgischen Junioren-Nationalmannschaft war Noubi seit der U15 bis Anfang 2024 fester Bestandteil. Zuletzt wurde er allerdings nicht mehr in den U19-Kader berufen.

Noubis Vertrag bei Standard Lüttich läuft am Saisonende aus. Derzeit deutet wenig auf eine Verlängerung hin.

Verlängert der HSV mit Selke und Dompé?

Der Hamburger SV plant den Transferwinter aktuell ohne Verstärkung. Stattdessen sollen die Vertäge von Davie Selke und Jean-Luc Dompé verlängert werden.

Laut "Sky" braucht es für Selkes automatische Verlängerung (bis 2026) eine bestimmte Anzahl an Einsätzen des Stürmers und gleichzeitig den Aufstieg des HSV in Liga eins.

Die "Mopo" hatte zuletzt berichtet, dass sich Dompé für den Fall eines Nicht-Aufstiegs absichern will. Eine entsprechende Ausstiegsklausel sei für den HSV aber keine Option. Man wolle den Flügelspieler ligaübergreifend binden, hieß es.