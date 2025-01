Verlängerung beim BVB? Schlotterbeck wird deutlich

IMAGO/David Inderlied

Nico Schlotterbeck könnte seinen Vertrag beim BVB verlängern

In der bisherigen Bundesliga-Hinrunde gehörte Nico Schlotterbeck zu einer der wenigen Konstanten im Kader von Borussia Dortmund. Die Westfalen würden den bis 2027 datierten Vertrag mit dem Innenverteidiger daher gerne frühzeitig verlängern. Auch der ehemalige Freiburger kann sich einen langfristigen Verbleib beim BVB gut vorstellen.

In ihrer Mittwochsausgabe hatte die "Sport Bild" bereits vermeldet, dass der BVB mit Leistungsträger und Führungsspieler Nico Schlotterbeck gerne verlängern würde. Demnach winke dem Abwehrchef eine deutliche Gehaltserhöhung von fünf auf sieben bis acht Millionen Euro pro Jahr, wenn er sich für einen Verbleib über 2027 hinaus am Westfalenstadion entscheide.

Im Gespräch mit der "WAZ" bekräftigte auch der deutsche Nationalspieler, dass er sich eine längere Zusammenarbeit mit den Schwarz-Gelben vorstellen kann: "Der BVB ist mein erster Ansprechpartner. Ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, länger hierzubleiben. Jetzt liegt der Fokus aber auf einem guten Start in das neue Jahr. Wir müssen die nächsten Schritte machen und die Entwicklung in die richtige Richtung lenken."

Schlotterbeck fühlt sich beim BVB "sehr wohl"

Seit 2022 trägt Nico Schlotterbeck das Trikot von Borussia Dortmund. Für den Innenverteidiger sei es "eine Ehre" für den BVB zu spielen. "Ich fühle mich hier sehr wohl und liebe es für den Verein zu spielen", schwärmte der 25-Jährige und legte nach: "Ich habe in kurzer Zeit große Schritte gemacht, bin jetzt dritter Kapitän und Führungsspieler."

Das Kapitänsamt, das aktuell noch Emre Can bei den Westfalen inne hat, sei für ihn aber kein mittelfristiges Ziel. "Wir haben mit Emre einen super Kapitän. Als Stellvertreter von ihm und Jule (Julian Brandt, d. Red.) habe ich seit Sommer mehr Verantwortung und war vom ersten Tag an total bereit, die anzunehmen", so Schlotterbeck.

Dennoch sei es "etwas Besonderes, Borussia Dortmund als Kapitän anzuführen, habe ich in den Spielen gemerkt, als ich jetzt die Binde tragen durfte. Das hat mich mit Stolz erfüllt", so der Ex-Freiburger.