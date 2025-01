Schalke-Star äußert sich zu Gerüchten

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der Vertrag von Tobias Mohr (l.) beim FC Schalke 04 endet im Sommer

Bereits im Sommer stand Tobias Mohr beim FC Schalke 04 vor dem Aus. Da die Königsblauen für den Flügelflitzer allerdings keinen Abnehmer fanden, durfte der ehemalige Heidenheimer bleiben. Durch seinen im Sommer auslaufenden Vertrag ist die Zukunft des 29-Jährigen nun erneut offen. Der Linksfuß würde gerne in Gelsenkirchen bleiben.

Unlängst hatte die "WAZ" berichtet, dass die Verträge von Marcin Kaminski, Mehmet Can Aydin und Tobias Mohr beim FC Schalke 04 vermutlich nicht verlängert werden. Demnach passe das Trio, das in dieser Saison zum erweiterten Stammpersonal der Knappen gehört, nicht in die Planungen von Kaderschmied Ben Manga.

Um über den Sommer hinaus bei den Knappen bleiben zu dürfen, müssten Mohr und Co. sich "sehr anstrengen", heißt es in dem Bericht der Regionalzeitung weiter. Gespräche über eine Verlängerung des Arbeitspapieres seien dennoch bereits im Gange. Auch mir Aydin laufen Vertragsverhandlungen, so die "WAZ".

FC Schalke 04: Tobias Mohr will bleiben

Von den Gerüchten will sich Flügelspieler Mohr, der in dieser Saison bereits 14 Pflichtspielen für den FC Schalke 04 absolvierte, nicht beeindrucken lassen. "Um ganz ehrlich zu sein: Die Spekulationen sind mir egal. Ich konzentriere mich erst einmal darauf hier zu spielen. Alles andere wird sich zeigen", sagte der gebürtige Aachener im Trainingslager in Belek.

Dennoch habe er eine klare Präferenz, wie es für ihn weitergeht. "Wenn ich alles entscheiden könnte, würde ich hierbleiben", stellte der 29-Jährige klar. Mohr war im Sommer 2022 vom 1. FC Heidenheim ans Berger Feld gewechselt. Mehr als eine Millionen Euro überwies der Revierklub an den Bundesligisten von der Ostalb.

Vor der Saison schien es so, als ende die Zeit Mohrs beim FC Schalke 04 vorzeitig. Der Linksaußen sollte unbedingt zu Geld gemacht werden. Da S04 allerdings keinen Abnehmer fand, durfte der Offensivspieler bleiben.