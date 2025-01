BVB mit Interesse an Youngster von Manchester City?

IMAGO/David Rawcliffe

Der BVB beschäftigt sich offenbar mit Max Alleyne von Manchester City

Borussia Dortmund blickt im Rahmen der Suche nach entwicklungsfähigen Talenten angeblich zu Manchester City. Ein Abwehr-Juwel soll sich im Blickfeld des BVB befinden. Doch wie konkret ist das Interesse?

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, ist Borussia Dortmund bei Manchester City vorstellig geworden, um eine mögliche Verpflichtung von Max Alleyne auszuloten. Demzufolge besteht Kontakt, um die Konditionen eines potenziellen Transfers in Erfahrung zu bringen.

Laut dem italienischen Journalist beschäftigen sich mehrere Premier-League-Klubs ebenfalls mit dem 19-Jährigen, der zumeist in der U21 von Manchester City zum Einsatz kommt. Konkrete Namen werden in diesem Zusammenhang nicht genannt.

Alleyne war im Sommer 2021 aus der Jugend des FC Southampton in die Nachwuchsakademie von Manchester City gewechselt. Die Vertragslautzeit des Innenverteidigers bei den Skyblues ist nicht bekannt.

Alleyne im letzten Sommer "ein ganz heißes Thema" beim BVB

"Sky"-Reporter Patrick Berger vermeldet, dass Alleyne im zurückliegenden Sommer "ein ganz heißes Thema" beim BVB gewesen sei. Ein Transfer sei damals "aus mehreren Gründen" aber nicht realisierbar gewesen, schreibt der Journalist beim Kurznachrichtendienst X. Aktuell soll es in der Personalie "wieder einen losen Austausch" geben. Die Spur sei derzeit "aber nicht so heiß", so Berger.

Borussia Dortmund hat momentan in Person von Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Waldemar Anton drei erfahrende Innenverteidiger im Kader stehen. Dahinter warten Nachwuchstalente wie Filippo Mané und Yannik Lührs auf ihre Chance.

Ob der BVB bis zum Deadline Day am 3. Februar noch bezüglich Alleyne Ernst macht, bleibt zunächst abzuwarten.

Die Schwarz-Gelben schauen sich auf dem Transfermarkt immer wieder nach vielversprechenden Spielern für die Zukunft um. Borussia Dortmund bediente sich in der jüngeren Vergangenheit hierbei auch bei Manchester City. Jadon Sancho (inzwischen beim FC Chelsea) sowie Jamie Gittens wechselten einst von den Cityzens nach Westfalen.