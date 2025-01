Timo Werner vor Bundesliga-Rückkehr?

IMAGO/Martin Dalton

Wechselt Timo Werner zu Eintracht Frankfurt?

Seit Januar 2024 ist Timo Werner inzwischen von RB Leipzig an den englischen Erstligisten Tottenham Hotspur verliehen: Nach etwas mehr als einem Jahr ist in Stein gemeißelt, dass das Engagement für Werner ein Desaster ist. In 39 Pflichtspielen für die Spurs erzielte der 57-fache deutsche Nationalspieler lediglich drei Treffer, in der Startelf kommt er zudem kaum zum Zug. Nun könnte sich ein Ausweg auftun: Eintracht Frankfurt soll den Offensivspieler auf der Liste haben.

Eintracht Frankfurt spielt angeblich mit dem Gedanken, Timo Werner von Tottenham Hotspur zurück in die deutsche Fußball-Bundesliga zu locken. Das berichtet das Portal "Football Insider".

Demnach rückt ein Deal näher, sollte Omar Marmoush die Hessen im Winter verlassen. Aktuell wird der Ägypter mit einem Wechsel zu Manchester City in Verbindung gebracht, allerdings soll die Eintracht nicht weniger als 80 Millionen Euro für ihren Leistungsträger fordern.

Bei der Suche nach einem möglichen Ersatz soll es Werners Name auf eine Shortlist geschafft haben.

Die schwache Ausbeute des 28-Jährigen in der Premier League schreckt Frankfurt wohl nicht ab. Mit 102 Toren in 257 Bundesligaspielen für den VfB Stuttgart und RB Leipzig weist Werners Vita immerhin eine herausragende Ausbeute auf. In der ewigen Torjägerliste des deutschen Fußball-Oberhauses belegt Werner damit den 53. Platz.

Tottenham-Coach stellt Timo Werner an den Pranger

Dass man in London einem Abbruch der bis Ende Juni 2025 datierten Leihe zustimmen würde, ist wohl wahrscheinlich.

Tottenham-Coach Ange Postecoglou wetterte Mitte Dezember bereits heftig gegen den gebürtigen Stuttgarter: Werners Leistung sei "nicht akzeptabel" gewesen, sagte der Australier, "er hat bei weitem nicht das Level gebracht, das er bringen sollte." Zuvor hatte Werner beim 1:1 in der Europa League gegen den Rangers FC aus Glasgow enttäuscht.

"Football Insider" lässt allerdings offen, wie die Rahmendetails eines Wechsels zur SGE aussehen könnten. Denkbar wäre eine Leihe, aber auch ein fester Wechsel von RB Leipzig an den Main. In Sachsen steht Werner noch bis Sommer 2026 unter Vertrag.

Zuletzt wurde auch Niclas Füllkrug von West Ham United als Marmoush-Ersatz gehandelt, RTL/ntv und sport.de haben zudem erfahren, dass Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes die erste Option der Eintracht ist.