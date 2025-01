FC Schalke 04 trifft Stürmer-Entscheidung

IMAGO/RHR-FOTO

Zaid Amoussou-Tchibara wird beim FC Schalke 04 vorerst nicht befördert

Entscheidung gefallen: Sturm-Juwel Zaid Amoussou-Tchibara wird auch zum Start der Rückrunde zunächst nicht zu den Profis des FC Schalke 04 aufrücken.

Das bestätigte Trainer Kees van Wonderen im Trainingslager der Königsblauen im türkischen Belek. Zaid Amoussou-Tchibara wird wie auch Innenverteidiger Mika Khadr vorerst weiter für die U19 des FC Schalke 04 unter Trainer-Ikone Nobert Elgert auflaufen. "Wir sind mit beiden Jungs sehr zufrieden", betonte der Niederländer gegenüber der "WAZ" gleichwohl.

Amoussou-Tchibara habe in Belek "einen sehr positiven Eindruck gemacht", lobte S04-Profi Tobias Mohr. "Er hat sich top verhalten, sich super eingefügt und aufblitzen lassen, was er kann."

Nach Max Grüger und Taylan Bulut könne der 18 Jahre alte Angreifer der Nächste sein, der den Sprung aus der Schalker Knappenschmiede nach oben schafft, sagte Mohr. "Aber er muss bescheiden bleiben."

Teamkollege Derry Murkin meinte: "Zaid ist ein guter Spieler, sehr gefährlich, auch sein Abschluss ist super. Ich denke, wir werden ihn bald in der Arena sehen."

Auch Sportdirektor Youri Mulder lobte Amoussou-Tchibara: "Bei ihm sieht man: Er traut sich etwas, er zieht auch mal am Gegenspieler vorbei. Die Qualität ist da, es sieht gut aus."

FC Schalke 04 vor Verlängerung mit Zaid Amoussou-Tchibara?

Einen Durchbruch soll die Schalker Führungsetaqe zudem in der Vertragsverhandlungen mit dem Youngster erzielt haben. "Sport Bild" zufolge ist ein neues Arbeitspapier bis 2028 in groben Zügen inzwischen ausgehandelt.

Demnach soll Amoussou-Tchibara seinen neuen Kontrakt nach der Rückkehr aus Belek unterzeichnen. Bislang ist er nur bis 2026 an Schalke gebunden.

Der Togolese war 2023 aus der Jugend von Bayer Leverkusen nach Gelsenkirchen gewechselt. In der laufenden Spielzeit steht er für Schalkes U19 bereits bei 21 Treffern und drei Vorlagen in 17 Pflichtspielen. Auch Regionalliga-Luft in der U23 durfte er bereits schnuppern.