Nächstes Update im Poker um Omar Marmoush

IMAGO/Grant Hubbs

Omar Marmoush wird sich wohl Manchester City anschließen

In den letzten Tagen überschlugen sich die Berichte über einen möglichen Abschied von Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt. Nun gibt es das nächste Update im Poker zwischen der SGE und Manchester City um die Dienste des Angreifers. Gut möglich, dass Marmoush schon sehr bald im ManCity-Trikot zu sehen ist.

Verlässt Omar Marmoush schon zu Wochenbeginn Eintracht Frankfurt und schließt sich Manchester City an? Die Wahrscheinlichkeit eines Blitzwechsels des Stürmers, der in der laufenden Bundesliga-Saison in 15 Partien 13 Tore für die Adler erzielt und sieben Vorlagen beigesteuert hat und wettbewerbsübergreifend sogar bei 18 Toren und elf Assists in 24 Partien steht, wird immer größer.

Der Grund: Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano und "Sky"-Reporter Florian Plettenberg auf X übereinstimmend berichten, laufen die Verhandlungen zwischen den SGE-Bossen und der ManCity-Seite derzeit intensiv und befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium.

Laut Plettenberg sind diese zudem "sehr positiv", die Atmosphäre sei gut. Alle Partien sollen eine schnelle Lösung anstreben.

Auch Romano geht davon aus, dass es bereits in der kommenden Woche eine Einigung - und dann auch den Wechsel - gibt. Denn Pep Guardiola will den Spieler offenbar sofort, wie gemunkelt wird. Wie Romano schreibt, sieht der Spanier den 25-jährigen Marmoush als perfekten Ersatz für den zu Atlético Madrid abgewanderten Julian Alvarez.

Öffentlich hält Guardiola sich allerdings weiter bedeckt. Der Teammanager der Cityzens betonte kürzlich, als er auf Marmoush angeprochen wurde, dass er "Transferfragen niemals beantworten werde".

Eintracht Frankfurt und Manchester City müssen sich noch einigen

Nach RTL-Informationen soll Marmoush zeitnah einen einen Fünfjahresvertrag bei Manchester unterschreiben. Die zuletzt gehandelte Ablöseforderung von 80 Millionen Euro kann RTL bestätigen, City hält aber wohl 50 Millionen Euro plus Boni für realistischer.

So oder so: Weil die Gespräche offenbar positiv verlaufen, dürften beide Klubs eine baldige Lösung finden. Mit Marmoush soll sich ManCity ohnehin bereits einig sein, wie mehreren Medien übereinstimmend berichten.

SGE-Coach Dino Toppmöller betonte am Donnerstag zwar, dass er "wir uns alle wünschen würden, dass er bleibt", doch derzeit sieht alles nach einem baldigen Abschied aus. Vieles deutet darauf hin, dass das Gastspiel der Frankfurter beim FC St. Pauli am Samstagnachmittag (15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) schon das Abschiedsspiel des Stürmer sein könnte.