Sahin plant ungewöhnlichen Schritt beim BVB

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Nuri Sahin hat beim BVB wichtige Wochen vor sich

Die 2:3-Heimpleite gegen Bayer Leverkusen war am Freitagabend ein weiterer Denkzettel für Borussia Dortmund. BVB-Trainer Nuri Sahin plant nun offenbar einen ungewöhnlichen Schritt mit seinem ersatzgeschwächten Team.

Wie die "Bild" berichtet, wird Borussia Dortmund unter der Woche ein Kurztrainingslager auf dem DFB-Campus in Frankfurt abhalten. So soll der Trainingsrückstand und die ausgefallene Reise nach Spanien kompensiert werden, bevor die Schwarzgelben am Freitagabend (20:30 Uhr, live im sport.de-Ticker) bei Eintracht Frankfurt antreten.

In dieser Wochen hatte eine Grippewelle den Betrieb beim Revierklub nämlich stark eingeschränkt. Trainer Nuri Sahin erreichten im Stundentakt die Absagen seiner Top-Stars. In der Innenverteidigung fehlten beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen neben dem ohnehin verletzten Niklas Süle auch Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Emre Can, sodass der Übungsleiter improvisieren musste.

"Das sind alles harte Hunde. Denen geht es wirklich schlecht. Die würden sonst alle spielen." Aber "es ging nichts", sagte er nach dem bitteren 2:3 gegen den Meister und Pokalsieger.

Wann bekommt der BVB die Kurve?

Letztlich musste Nuri Sahin eine Viererkette aus Yan Couto, Julian Ryerson, Yannik Lührs und Almugera Kabar aufbieten. Die unerfahrene Formation geriet besonders in der Anfangsphase unter die Räder.

Und diese Besetzung könnte beim BVB vorerst Bestand haben. Denn noch vor dem geplanten Kurztrainingslager gastiert der BVB am Dienstag (18:30 Uhr) bei Holstein Kiel. Laut "WAZ" gebe es bis dahin wenig Hoffnung auf eine Verbesserung der Personalsituation.

Der aktuelle Engpass kommt für die Dortmunder zur Unzeit. Nach einem schwachen Saisonverlauf wurde man am Samstag bis auf Platz sieben durchgereicht.

Längst ist die Qualifikation für die Champions League in ernster Gefahr. Zumindest im Umfeld läuft bereits eine Diskussion über die Zukunft von Nuri Sahin.

Laut "Bild" beteiligen sich die Bosse in Dortmund aber noch nicht an diesen Überlegungen. Die Führungsetage ist weiterhin von Sahin überzeugt.