1. FC Köln vor Verpflichtung von Bundesliga-Stürmer?

IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON

Benedikt Pichler (r.) ist ein heißer Transfer-Kandidat beim 1. FC Köln

Der 1. FC Köln sucht intensiv nach einem waschechten Mittelstürmer. Fündig geworden ist der Zweitligist möglicherweise im deutschen Oberhaus. Die Verpflichtung eines Angreifers von Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel steht möglicherweise bereits kurz vor dem Vollzug.

Noch immer ist unklar, ob es Torjäger Tim Lemperle noch im Winter zur TSG Hoffenheim zieht. Beide Klubs verhandeln derzeit über einen Transfer, der spätestens im Sommer über die Bühne gehen wird, wenn das Arbeitspapier des deutschen U21-Nationalspielers beim 1. FC Köln ausläuft.

Ein Januar-Abschied ist aber nur dann möglich, wenn der Zweitliga-Tabellenführer einen Nachfolger für Lemperle gefunden hat. Dem "Geissblog" zufolge deutet sich nun an, dass die Effzeh-Suche nach einem neuen Mittelstürmer erfolgreich war. Demnach sei Benedikt Pichler von Holstein Kiel ein "heißer Kandidat".

Der Österreicher schoss die Störche in der vergangenen Spielzeit mit acht Toren und drei Vorlagen zum Aufstieg ins Oberhaus. Dort allerdings ist der 27-Jährige, der an der Förde noch bis 2027 unter Vertrag steht, meist nur Joker. In 14 Saisoneinsätzen gelangen ihm ein Treffer und ein Assist.

Einigen sich der 1. FC Köln und Holstein Kiel

Dem vereinsnahen Online-Portal zufolge könnte eine Pichler-Verpflichtung des 1. FC Köln bereits in der kommenden Woche über die Bühne gehen. Scheitern könnte der Transfer aber offenbar an einer ausbleibenden Übereinkunft der beiden Klubs bezüglich der Transfermodalitäten, heißt es weiter.

Holstein Kiel wolle im Winter eigentlich keine Spieler ziehen lassen, so der "Geissblog". Zudem sei noch offen, ob Pichler nur bis Saisonende in die Domstadt verliehen wird oder ob der Mittelstürmer gleich fest zum 1. FC Köln wechselt.

Was allerdings für den Wechsel spricht: Beim Bundesliga-Gastspiel am Samstag in Freiburg fehlte der gebürtige Salzburger im Aufgebot der Norddeutschen.