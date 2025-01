Marmoush-Erbe? Eintracht Frankfurt bei DFB-Star chancenlos

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahne

Jonathan Burkardt (r.) wird im Winter nicht zu Eintracht Frankfurt wechseln

Omar Marmoush wird Eintracht Frankfurt in der Wintertransferperiode sehr wahrscheinlich verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger für den Ägypter, der vor einem Wechsel zu Manchester City steht, läuft bereits auf Hochtouren. Nationalspieler Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 wird es - zumindest im Winter - aber nicht zu den Hessen ziehen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist DFB-Star Jonathan Burkardt einer der Top-Kandidaten auf das Erbe von Omar Marmoush bei Eintracht Frankfurt. Den ehemaligen Stuttgarter wird es aller Voraussicht nach zu Manchester City in die Premier League ziehen. Allerdings steht noch eine Übereinkunft über die Ablösesumme aus.

Dennoch sehen sich die Adlerträger auf dem Transfermarkt bereits intensiv nach Spielern um, die die Lücke füllen können, die der Ägypter in der Mainmetropole hinterlassen würde. Burkardt selbst hat nun allerdings jegliche Spekulationen um einen Winter-Wechsel nach Frankfurt beendet. "Ein Winter-Wechsel ist kein Thema", sagte er nach seinem Doppelpack beim 2:0-Sieg des FSV Mainz 05 gegen Schlusslicht VfL Bochum.

Sommer-Wechsel? Burkardt weicht aus

"Ich konzentriere mich voll auf das, was wir hier gerade machen. Das macht Riesenspaß", stellte der zweifache Nationalspieler Deutschlands klar und fügte hinzu: "Dass ich mich wohlfühle, die Umgebung für mich super ist, die Stadt super ist und meine Mannschaft viel Spaß macht, sieht man mir, glaube ich, an. Deshalb bin ich sehr gern hier."

Mit bereits zwölf Saisontreffern steht der 24-Jährige aktuell auf Platz drei der Bundesliga-Torjäger nach Bayern-Superstar Harry Kane und Marmoush. Über seine Laufbahn nach der Saison will sich der Mainzer Kapitän und Publikumsliebling zum aktuellen Zeitpunkt noch keinerlei Gedanken machen.

"Wenn ich mir Gedanken darüber machen würde, wann will ich wechseln und wohin will ich wechseln, könnte ich mich nicht so gut auf meine Leistung fokussieren und die Dinge, die wirklich wichtig sind", sagte der Torjäger, der bei den Rheinhessen noch bis Sommer 2027 unter Vertrag steht.

Auch der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert geht fest davon aus, dass Burkardt mindestens bis zum Saisonende bleibt. Es gebe "von beiden Seiten überhaupt keine Intentionen", etwas am Vertragsverhältnis zu ändern, sagte der Ex-Profi am Samstag.