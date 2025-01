Transfer-Rückschlag für Schalke 04

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Ibrahima Cisse (2.v.r.) muss vorerst beim FC Schalke 04 bleiben

Während der FC Schalke 04 sich in der Türkei auf den Start in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga vorbereitet, arbeitet der Revierklub gleichzeitig daran, den Kader zu optimieren und Verkaufskandidaten loszuwerden. Bei einem dieser Spieler gab es nun einen Rückschlag.

Rund um die Jahreswende vermeldete "Bild" noch, dass der FC Schalke 04 mehrere Anfragen für Ibrahima Cisse vorliegen habe und ein Wechsel "realistisch" sei.

Der großgewachsene Abwehrspieler ist zuletzt von Schalke-Coach Kees van Wonderen aussortiert worden, hat keine Chance mehr auf den Sprung zurück in den Profi-Kader. Das aktuelle Trainingslager der Königsblauen in Belek/Türkei verpasste der Innenverteidiger und musste stattdessen in der Heimat bleiben.

Doch zu einem erhofften schnellen Verkauf von Cisse kam es bislang nicht. Laut "WAZ" führten die Schalke-Verantwortlichen und Cisses Berater kürzlich unter anderem Gespräche mit dem 1. FC Magdeburg. Diese verliefen laut der vereinsnahen Zeitung aber im Sande. Der 23-Jährige wechselte nicht zum Liga-Konkurrenten.

FC Schalke 04: Ibrahima Cisse bleibt in U23

Somit wird Cisse vorerst weiter mit der U23 unter Trainer Jakob Fimpel trainieren. Mehr aber auch nicht, denn als die U23 am Wochenende gegen ASC Dortmund testete und 5:1 gewann, war Cisse kein Teil des Aufgebots.

Bei Schalke hofft man derweil wohl weiter, dass sich doch noch ein Abnehmer für Cisse findet, der durchaus die Qualitäten besitzt, die es braucht. Der einmalige Nationalspielers Mails ist groß, schnell und stark mit dem Ball. Allerdings gilt er auch als schwieriger Charakter, keiner der letzten vier Schalke-Coaches schaffte es, ihn ins Team einzubinden.

Cisses Vertrag ist noch bis Sommer 2026 datiert. "Bild" hatte zuletzt berichtet, dass beim 23-Jährigen möglicherweise eine Leihe mit angehängter Kaufoption im Raum stehen könnte.

Neben Cisse gibt es weitere Verkaufskandidaten beim FC Schalke 04, die in den letzten Wochen immer wieder genannt wurden. Darunter Ersatzkeeper Ron-Thorben Hoffmann, Angreifer Bryan Lasme, Mittelfeldmann Lino Tempelmann und Dominick Drexler.