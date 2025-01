Youri Mulder reagiert auf Zukunftsfragen

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Youri Mulder ist aktuell Direktor Profifußball beim FC Schalke 04

Anfang November installierte der FC Schalke 04 den früheren Angreifer Youri Mulder als neuen Direktor Profifußball beim FC Schalke 04 und stattete ihn mit einem Vertrag bis Saisonende aus. Das Amt ist offiziell nur interimistisch angelegt. Doch will Mulder vielleicht sogar weitermachen? Auf Fragen nach seiner Zukunft hat der 55-Jährige nun reagiert.

Im Trainingslager des FC Schalke 04 in Belek/Türkei wird nicht nur intensiv gearbeitet, um die Mannschaft für die Rückrunde vorzubereiten, dort werden auch Personal-Themen besprochen. Auch der frühere Stürmer Youri Mulder, der von 1993 bis 2002 für S04 aktiv war und 1997 zur legendären Eurofighter-Mannschaft zählte, ist davor nicht gefeit.

Denn Mulder ist seit 2021 kooptiertes Mitglied des Schalker Aufsichtsrats, seit Herbst 2024 aber vor allem als Direktor Profifußball bei den Königsblauen tätig und damit mittendrin statt nur dabei.

Von der "WAZ" gefragt, ob er sich künftig eher als TV-Experte, wo er im holländischen Fernsehen bereits Erfahrungen sammelte, oder als Funktionär im Fußball sehe, sagte der 55-Jährige nach einiger Überlegungszeit: "Ich spüre, dass mich die Arbeit aktuell nicht viel Energie kostet. Es fühlt sich an, als wäre ich auf Schalke schon länger in dieser Position dabei."

Er sei "gern unter Menschen, denke gern über das Lösen von Problemen nach, packe gern an", so der Niederländer weiter. Ein Highlight als damaliger TV-Experte sei hingegen "die Reise mit der Fernsehmannschaft zur Weltmeisterschaft", gewesen. "Jeden Tag zusammen sein, Ideen überlegen, organisieren – das kann ich ganz gut. Ich bin ein Problemlöser, das macht mir Spaß", wich Mulder aus.

Mulder: "Schön, ein Teil der Schalke-Familie zu sein"

Als die Zeitung nachhakte, warum er dann am Saisonende bei S04 aufhören wolle, entgegnete er: "Es geht doch gar nicht darum, was ich will."

Vielmehr sei "verabredet, dass ich bis Saisonende bleibe – das ist die Absprache. Wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Ich möchte das Beste für den Verein", betonte Mulder und schloss damit eine Weiterbeschäftigung beim Fußball-Zweitligisten nicht aus.

"Es ist doch schön, ein Teil der Schalke-Familie zu sein", erklärte er und setzte hinzu: "Ich bleibe dem Verein auf jeden Fall verbunden durch das Mandat im Aufsichtsrat."

Mehr Spaß mache aber definitiv die aktuelle Position. "Denn sie ist näher am Fußballgeschäft. In meiner DNA ist Fußball", gab er einen Wink.