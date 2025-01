Hoeneß deutet mögliche Wintertransfers an

IMAGO/Klaus Rainer Krieger

Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart hat sich zu möglichen Neuverpflichtungen geäußert

Der VfB Stuttgart hat sich unlängst bei der Bundesliga-Konkurrenz aus Hoffenheim bedient und Angreifer Jacob Bruun Larsen verpflichtet. Cheftrainer Sebastian Hoeneß hat am Rande des Bundesliga-Spiels am Sonntag gegen den FC Augsburg (1:0) nun erklärt, dass die Schwaben durchaus weitere Verpflichtungen von Neuzugängen in Betracht ziehen.

"Wir halten die Augen und Ohren offen", bestätigte VfB Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß am Sonntag bei "DAZN" vor der Partie gegen den FC Augsburg. Der 42-Jährige schränkte ein: "Wir werden aber nur tätig, wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns richtig verbessern. Da geht es um die Leistungsspitze."

Die große Kader-Baustelle im Angriff hat der Bundesliga-Vizemeister der vergangenen Saison kürzlich durch die Verpflichtung des Dänen Jacob Bruun Larsen von der TSG Hoffenheim geschlossen. Bis zur Winterpause waren vor allem in der Offensive die Sorgen groß, nachdem sich mit Deniz Undav und El Bilal Touré gleich zwei zentrale Stürmer verletzt hatten. Auch weitere Angreifer wie Jamie Leweling oder Justin Diehl fehlten.

Undav und Leweling sind inzwischen genesen und feierten gegen Augsburg nach Einwechslungen ihr Comeback, Ersterem gelang sogar der Siegtreffer (65.).

Verstärkt der VfB Stuttgart die Defensive?

Wie Hoeneß nun andeutete, könnten die Kaderplaner bis zum Ende der Wechselfrist am 3. Februar die Defensive angehen. Die Begründung: "Dan-Axel Zagadou war im Zentrum fest eingeplant. Er hat letztes Jahr über weite Strecken eine sehr gute Rolle gespielt, war in dieser Saison aber nie richtig da war, weil er sich leider früh verletzt hat. Deswegen müssen wir eruieren."

Auch mit der im Sommer vom FC Burnley verpflichtete Ameen Al-Dakhil konnte bislang seine Rolle als Ersatz für den zum BVB gewechselten Waldemar Anton aufgrund einer Verletzung nicht wirklich ausführen. "Aber wir haben eine gute Grundqualität und werden nicht Aktionismus betreiben, halten aber Augen und Ohren offen, um zu sehen, ob wir uns noch verstärken können", erklärte Hoeneß.