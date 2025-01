Aufstieg? FC Schalke 04 hat "gutes Fundament"

IMAGO/RHR-FOTO

Kees van Wonderen freut sich über ein "gutes Fundament" beim FC Schalke 04

Mit einigen gelungenen Auftritten im Jahresendspurt hat sich der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga aus dem Tabellenkeller befreit. Durch die Siege gegen die Spitzenteams aus Elversberg und Paderborn ist die Hoffnung in Gelsenkirchen wieder da, im Laufe der Rückrunde noch einmal oben anzuklopfen. Kees van Wonderen sieht ein "gutes Fundament" für eine Rückkehr ins deutsche Oberhaus.

Nach einem katastrophalen Start hat Kees van Wonderen den FC Schalke 04 zuletzt deutlich stabilisiert. Durch die überraschenden Siege gegen den SC Paderborn und die SV Elversberg kurz vor der Winterpause haben die Knappen Hoffnungen geweckt, dass man in einer engen und ausgeglichenen 2. Bundesliga sogar noch ein Wörtchen um den Bundesliga-Aufstieg mitreden kann.

"Die letzten Wochen des vergangenen Jahres haben deutlich gezeigt, dass sich bei uns etwas entwickelt hat. Für mich ist entscheidend, dass der Trend positiv ist und ich Entwicklungen bei der Mannschaft und einzelnen Spielern sehe. Es hat zuletzt sportlich gut funktioniert, nicht nur was die Ergebnisse betrifft, sondern auch die Auftritte. Da waren deutliche Fortschritte zu erkennen", freute sich Kees van Wonderen im Gespräch mit dem "kicker".

FC Schalke 04 "gehört in die Bundesliga"

Für die jüngst eingeleitete Trendwende sei insbesondere ein Faktor verantwortlich. "Die Spieler benötigen Vertrauen in sich selbst, sie benötigen Vertrauen in ihren Trainer und in den Weg, den wir gemeinsam eingeschlagen haben", so der Cheftrainer weiter: "Das Vertrauen wächst automatisch, wenn die Spieler merken, dass sie unsere Vorgaben erfolgreich umsetzen können. Auch kleine Schritte schaffen großes Vertrauen. Und Vertrauen ist die Basis für alles."

Der Niederländer sei daher durchaus optimistisch, dass es spätestens im Sommer 2026 mit der angepeilten Rückkehr in die Bundesliga gelingt. "Ich finde, dass Schalke 04 in die Bundesliga gehört. Wir arbeiten an einem Fundament, das es dem Verein ermöglicht, seine Ziele umzusetzen. Es muss viel funktionieren – und zwar nicht nur über einen überschaubaren Zeitraum, sondern über einen langen", so van Wonderen.

"Für mich fühlt sich es nun schon länger so an, dass wir ein gutes Fundament geschaffen haben. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alles gewinnen und durchmarschieren, aber wir haben eine Basis, mit der wir zuversichtlich in die Rückrunde gehen", stellte der 56-Jährige, der erst im Oktober beim FC Schalke 04 übernahm, klar.