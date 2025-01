"Einige Angebote": BVB-Star kommentiert Wechsel

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Maximilian Beier (l.) wechselte von der TSG Hoffenheim zum BVB

Maximilian Beier absolviert seine erste Saison in Diensten von Borussia Dortmund. Der Nationalspieler hat in einem Interview nun auf seinen Wechsel von der TSG Hoffenheim zum BVB zurückgeblickt.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich bereit dazu bin", verriet Maximilian Beier im Gespräch mit dem "kicker": "Ich hatte einige Angebote, aber aus meiner Sicht hat der BVB am meisten Sinn gemacht für mich. Die Gespräche mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Nuri Sahin waren sehr gut, das hat sich gut angefühlt. Auch als der Trainer öffentlich gesagt hat, ich sei sein Wunschspieler gewesen. Das hört man schon gerne und freut einen."

Der BVB soll für den 22-Jährigen die kolportierte Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro an die TSG Hoffenheim gezahlt haben. Beier, der zuvor bei der Heim-Europameisterschaft im Kader der deutschen Nationalmannschaft stand, unterzeichnete bei den Westfalen einen langfristigen Vertrag bis 2029.

Schwierige Anfangsphase beim BVB

Zu Saisonbeginn kam der Angreifer zumeist nur als Joker. "Ich lese aber nur sehr wenig von dem, was über mich geschrieben wird. Das ist grundsätzlich auch gut so. Trotzdem bekommt man ab und zu natürlich etwas mit. Aber ich habe mir keinen Druck gemacht", blickte Beier auf seine Anfangsphase in Dortmund zurück.

Er habe an dem Schritt zum BVB zu diesem Zeitpunkt dennoch nicht gezweifelt, stellte der Mittelstürmer klar.

"Ich habe immer ein positives Mindset. Natürlich hatte ich mir vorab Gedanken darüber gemacht, dass es zunächst etwas dauern könnte, bis ich voll da bin. Ein halbes Jahr – vielleicht auch nur einen Monat, wenn ich Jude Bellingham wäre. Aber man kann es nicht vorhersagen. Ich habe immer mein Bestes gegeben, mich im Training reingehauen. Und dafür wurde ich belohnt", sagte Beier.

Der Sommer-Neuzugang kommt unter Trainer Sahin inzwischen zumeist als Startelf-Spieler zum Zug. In 21 Einsätzen gelangen Beier bislang drei Tore für den BVB.