Neuer Name als Marmoush-Erbe in Frankfurt gehandelt

IMAGO/Gonzales Photo/Rune Mathiesen

Mathias Kvistgaarden (r.) soll ein Thema bei Eintracht Frankfurt sein

Es deutet viel daraufhin, dass Omar Marmoush noch im Januar von Eintracht Frankfurt zu Manchester City wechseln wird. Die Liste möglicher Nachfolger für den ägyptischen Offensivspieler ist lang. Mit Mathias Kvistgaarden wird nun ein weiterer Angreifer bei der SGE gehandelt, der in der dänischen Superliga mit einer starken Torquote für Aufsehen sorgte und im Laufe der vergangenen Saison beim FC Schalke 04 gehandelt wurde.

Wer ersetzt Omar Marmoush bei Eintracht Frankfurt, wenn dieser noch während der laufenden Winter-Transferperiode zu Manchester City wechseln sollte? Zahlreiche Namen wurden zuletzt mit dem hessischen Bundesligisten in Verbindung gebracht. Heißester Kandidat ist nach Informationen von RTL/ntv und sport.de Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes.

Doch die Kandidatenliste der SGE umfasst weitere Namen. Laut Transferexperte Ekrem Konur ist auch der dänische U21-Nationalspieler Mathias Kvistgaarden ein ernsthafter Stürmer-Kandidat in der Mainmetropole.

Auch Celtic Glasgow soll an dem 22-Jährigen dran sein. Nähere Informationen zum Interesse der Traditionsklubs gehen aus dem Bericht beim Kurznachrichtendienst X nicht hervor.

Eintracht Frankfurt: Kvistgaarden überzeugt in der U21-Auswahl

Aktuell steht der quirlige Angreifer noch bis Ende Juni 2027 bei Bröndby IF unter Vertrag. Für den Tabellenfünften der dänischen Superliga erzielte der Offensivspieler in 15 Spielen starke zehn Treffer. Zudem legte Kvistgaarden seinen Mitspielern bereits vier Tore in der Liga vor.

Auch in den Juniorennationalmannschaften lieferte der Stürmer ab. Für die U21 absolvierte Kvistgaarden bereits 17 Partien. Sieben Tore stehen zu Buche.

Im Dezember 2023 war dem FC Schalke 04 noch ein starkes Interesse an dem Youngster nachgesagt worden. Dem Portal "Football Scotland" zufolge sollen die Knappen sogar Kontakt zu dem Dänen aufgenommen haben, der sich letztendlich für einen Verbleib in seinem Heimatland entschied.